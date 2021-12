Deputado pede esclarecimento sobre exploração do petróleo em águas profundas em Sergipe

O deputado estadual Luciano Pimentel (Sem Partido) ocupou a tribuna da sessão plenária da Casa Legislativa desta terça-feira, 14, para informar que protocolou requerimento para convidar o diretor de Desenvolvimento e Produção da Petrobras, João Henrique, ou o diretor de Exploração e Produção, Fernando Borges, para prestar esclarecimento sobre as atividades da estatal em relação à perspectiva de exploração do petróleo em águas profundas no Estado de Sergipe.

“Nós ouvimos na empresa a diretoria da Petrobras dizer que o combustível estava subindo porque a política implementada pela gestão da Petrobras era de acompanhar a questão cambial com o valor atrelado ao valor do barril do petróleo em dólar. Entretanto, estamos assistindo já em um período curto uma redução do preço do barril do petróleo e a Petrobras não tem utilizado aquilo que vem pregando, ou seja, de acompanhar o preço do barril”, destacou o parlamentar.

Na oportunidade, Luciano apresentou dados para analisar a questão. Segundo ele, existe uma irregularidade na produção de petróleo do Brasil. “Parece até um gráfico de cardiograma, onde deveríamos manter uma constância ou até uma elevação na produção de petróleo, mas o que estamos vendo é que não existe uma frequência ou, pelo menos, que demonstrasse um trabalho da Petrobras na exploração na prospecção de petróleo. Está mantido uma média mais ou menos contínuo, mas com muita sazonalidade. Então, esse é um problema que a gente já identifica nessa questão da Petrobras e o porquê disso?”, questionou o deputado.

“Vamos entregar esse convite em mãos na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, para quê quando retornamos a nossas atividades nesta Casa, possamos ter os esclarecimentos”, enfatizou.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira