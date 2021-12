Deputados prestigiam o lançamento do livro Sabedoria Popular II

Os deputados estaduais prestigiaram, no final da tarde dessa segunda-feira (13), no hall do Anexo Administrativo I do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), o lançamento da segunda edição do livro ‘Sabedoria Popular II – Máximas, reflexões, outros saberes e amenidades no Zap Zap’, de autoria do Desembargador Edson Ulisses de Melo, Presidente do Poder Judiciário.

O Sabedoria Popular II é resultante de pesquisa em mensagens que circulam no aplicativo WhatsApp. Reúne máximas, reflexões, saberes e amenidades. O autor da obra, desembargador Edson Ulisses, agradeceu as presenças dos parlamentares sergipanos e enalteceu a relação harmônica que o Poder Judiciário mantém com a Assembleia Legislativa.

“Nós mantemos a melhor relação (TJ e Alese) possível. O respeito é recíproco, a independência na forma da Constituição Federal e a amizade entre os titulares dos três poderes. Minha intenção com este livro é levar para o conhecimento dos leitores, do povo sergipano, aquilo que é popular, colhido nas plataformas digitais. Essa coletânea surgiu do espírito de observação de mensagens interessantes para o dia a dia das pessoas”, pontuou o desembargador.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), prestigiou o lançamento e disse que o desembargador Edson Ulisses é uma figura que orgulha e representa bem o Judiciário sergipano. “Pela sensibilidade de Edson Ulisses, que é um escritor que valoriza, sobretudo, a sabedoria popular. Eu sou um fã incondicional dessa cultura. Quando temos uma obra sobre Sabedoria Popular também estamos valorizando a cultura sergipana, da nossa gente. Muito feliz em participar, parabenizar e aplaudir pelos relatos trazidos”.

O presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), também prestigiou o lançamento e disse que “tenho que parabenizar o desembargador pelo livro. Já li a primeira edição e agora ele vem com a sua continuidade. É uma leitura gostosa de se fazer. Independente da posição em que se encontra, Edson Ulisses é um apaixonado pela cultura popular, um cidadão humano e que, como presidente de um Poder, nós mantemos a melhor relação possível, com independência, mas com extrema harmonia”, disse. O também deputado Tallyson de Valmir (PL) também prestigiou o lançamento.

Foto: Joel Luiz

Com informações do Tribunal de Justiça de Sergipe

Por Habacuque Villacorte