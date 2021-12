“Dia histórico para a Direita em Sergipe”, afirma Lúcio Flávio

Na última segunda-feira, 13, aconteceu um marco nomeado por Lúcio Flávio como ‘histórico’ para a Direita em Sergipe: A sua união ao deputado Rodrigo Valadares e o Movimento Direita Sergipana. Finalmente, os representantes chegaram à conclusão de que precisam se unir para combater o sistema esquerdista que se alastra em todo o Estado.

“Esse trio há alguns anos atrás seria improvável de estar sentados todos alinhados. Quem não acompanha a Direita há muito tempo, talvez não saiba do que nós já passamos. Hoje, estamos nós três no mesmo evento, defendendo as mesmas pautas, com maturidade, respeitando aquilo que mais importa: o projeto. Hoje, nesse exato momento, a Direita está fazendo história”, declarou Lúcio.

O momento aconteceu durante mais um dos eventuais bate-papos jovem, organizado pelo Partido Trabalhista Brasileiro em Sergipe (PTB/SE), PTB Mulher e a Juventude Trabalhista Cristã Conservadora (JTCC). De acordo com as pessoas que participaram do evento, a novidade causou grande alegria para quem sonhava com essa união e maturação, pois, para os que não se recordam, Lúcio Flávio e Rodrigo Valadares foram rivais na eleição de 2020.

Ainda na oportunidade, Lúcio chegou a fazer elogios ao deputado pelo trabalho que tem executado na Assembleia Legislativa de Sergipe e fora dela. “Deixo aqui o nosso parabéns a você, Rodrigo, pelo que você está fazendo hoje […] O único parlamentar, de 24 que estão na Alese, que está falando sobre que interessa para a Direita. Ele poderia agora estar com a família dele, já tem seu mandato, é presidente de partido, mas está aqui dando a sua cara a tapa”, pontuou.

Flávio e Rodrigo Feiju, coordenadores do Direita Sergipana, também tiveram seus trabalhos reconhecidos. “Se o Direita Sergipana chegou a essa estatura de maturidade, agora tem todo o meu apoio e toda a minha aliança com os projetos do Brasil 200 e com a Marcha da Família, porque agora sim estamos vendo que a Direita está pronta para o combate em 2022”, destacou.

Finalizando, o coordenador da Marcha da Família aproveitou para agradecer ao parlamentar pelo apoio em levar para a Casa Legislativa o debate sobre o Passaporte Sanitário. A palestra ocorrerá na próxima quinta-feira (16), às 10 horas, e será transmitido pela TV Alese.

Por Luísa Passos