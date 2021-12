Expocar será realizada em Aracaju no próximo sábado, dia 18

Um dos maiores eventos automotivos do estado está de volta e será realizado neste sábado,18, a partir das 14 horas, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia, em Aracaju. A Expocar 2021 reunirá uma exposição de carros super esportivos, rebaixados, tunning, off road e antigos, além de motos de alta cilindrada. Um verdadeiro encontro de amantes do automobilismo para toda a família que contará com praça de alimentação, música ao vivo e área kids.

“Estamos retornando também com a tradicional Expocar, que é um evento não só para os fãs de automobilismo, como para todos os seus familiares. Será um dia de muito entretenimento e descontração com várias atrações”, destacou Renan Tavares, um dos organizadores do evento.

A entrada do público será gratuita. Já os expositores terão que fazer um cadastro antecipadamente. Mais informações pelo (79) 9.9963-7646.

Por Felipe Martins