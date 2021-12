Feira de Itabaiana – Um patrimônio que você precisa conhecer

Informe publicitário

A maior feira livre de Sergipe fica em Itabaiana e o seu significado vai muito além do ato de comprar e vender, pois envolve sentimento, tradição e cultura. Fixada em 1928 no Largo do Santo Antônio, suas cerca de 500 bancas se distribuem hoje até o Largo José do Prado Franco e imediações, no Centro da cidade.

Transformada por meio da Lei Estadual 8.561/2019 em Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe, a feira é instalada às quartas e sábados. A imensa variedade de itens comercializados, preços atrativos e o jeito peculiar do itabaianense negociar, com desenvoltura e simpatia, já seriam motivos suficientes para visitar a feira. Some-se às cores, sabores, conversas e histórias vivenciadas por quem frequenta o local e temos um cenário ideal para passeio e compras, atraindo também um público de outros municípios e outros estados.

Para quem quer encontrar produtos típicos sergipanos, para quem quer degustar a gastronomia regional, para quem busca adquirir produtos para a labuta, para quem busca o que não encontrou em outro lugar, para quem gosta de experimentar a rotina pulsante de uma feira livre, vá sem medo de se arrepender à Feira de Itabaiana. Os feirantes terão todo o prazer em lhe tratar por “freguês”!