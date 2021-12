Feirão Limpa Nome – Agências dos Correios facilitam a baixa de restrições financeiras

Negociações ocorrem até o dia 20 deste mês

Para os cidadãos que buscam oportunidades para renegociar suas dívidas, o Serasa está disponibilizando atendimento presencial nas mais de 6 mil agências dos Correios instaladas em todo o Brasil. O Feirão Serasa Limpa Nome acontece até o dia 20 de dezembro e é uma alternativa prática e rápida para os consumidores que desejam obter informações sobre sua vida financeira e dívidas em seu CPF, bem como para a realização acordos com os mais de 100 parceiros dentro da plataforma da Serasa.

As instituições participantes têm anunciado planos emergenciais e condições especiais na oferta de crédito, com até de 99% de desconto. Uma vez que a dívida é negociada e paga, os dados do cidadão são retirados do cadastro de restrição em até sete dias, o que possibilita sua adequação financeira. Até o momento, o Feirão Serasa Limpa Nome já concedeu mais de R$ 8 bilhões de descontos e beneficiou mais de 3 milhões de brasileiros, que irão virar o ano com o nome limpo.

Além da negociação de dívidas, é possível, também, fazer consultas a acordos já firmados e solicitar a reimpressão de 2º via de boletos. Os valores para realização desses serviços nas agências são os seguintes: R$ 3,60, por dívida negociada; e R$ 2,60, por consulta a acordos (reimpressão de 2º via de boletos). Por motivo de segurança, no momento do atendimento é obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial que contenha número do CPF e foto.

Serviços ao cidadão – O Feirão Serasa Limpa Nome é mais uma parceria viabilizada a partir do Balcão do Cidadão dos Correios. A empresa já presta vários serviços ao cidadão, a exemplo da emissão de CPF e Certificado Digital; consulta Serasa; devolução de documentos perdidos, captação de doações e venda de planos odontológicos, títulos de capitalização e cursos profissionalizantes.

Por meio do Balcão do Cidadão, os Correios estão ampliando a parceria com instituições públicas e privadas para a oferta de serviços e outras conveniências em suas agências. É uma oportunidade para órgãos públicos e empresas que querem potencializar a prestação de multisserviços, com o benefício da infraestrutura e da capilaridade das unidades de atendimento da estatal.

Assessoria de Imprensa

Superintendência de Sergipe