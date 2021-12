Feirinha da Gambiarra movimenta o cenário criativo e cultural

Palco de diferentes manifestações da economia criativa na capital sergipana, a Feirinha da Gambiarra, incentivando e dando suporte a pequenos empreendedores aracajuanos, aconteceu em duas edições especiais neste mês de dezembro. As edições comemorativas de Natal, realizadas nos dias 5 e 12, contaram com a participação de 100 expositores relacionados à produção, distribuição e criação de bens e serviços criativos.

Promovidas pela arquiteta urbanista Isabele Ribeiro, as edições de fim de ano da Feirinha criaram, em Aracaju, um espaço onde, uma das principais características foi a mescla de empreendedorismo, lazer e manifestações culturais. Dentre as diferentes opções apresentadas, a população contou com, além de um ambiente para adquirir diversos tipos de produtos e serviços locais, um espaço para aproveitar a gastronomia, música ao vivo, karaokê e muitos outros.

“Dar esse suporte aos pequenos empreendedores, além de oferecer um espaço onde o aracajuano se sinta mais pertencente a sua cidade, aproveitando das diversas coisas que ela tem para oferecer, é a nossa motivação. Mesmo com a pandemia, quando pudemos voltar a realizar as Feirinhas, mas com algumas restrições, não deixamos de fazer, porque sabemos o quanto se tornou importante. A Feirinha da Gambiarra contribui para o cenário do pequeno empreendedor e para o cenário de economia criativa como um todo. Além disso, construímos uma relação muito legal com a população”, disse a idealizadora do evento.

A sensação de pertencimento destacada por Isabele é algo que está presente também no quesito localização dos eventos. Buscando proporcionar ao público um entendimento de que os espaços públicos da cidade são construídos para a população, as Feirinhas foram realizadas em locais como a Praça Zilda Arns e o Parque da Sementeira, justamente para esse reforço.

No quesito atrações artísticas, o evento disponibilizou ao público uma série de apresentações, montadas com um catálogo de artistas locais. Dentre os escolhidos, conhecidos e inéditos na Feirinha, uma mistura de gêneros musicais e público alvo. Um ponto de destaque para as atrações apresentadas é o fato de, em ambas as edições, haver a presença de shows para o público infantil.

“Nós fazemos a Feirinha da Gambiarra para ser um evento para todos. Naturalmente, pensamos em espaços para o entretenimento não só dos adultos, mas também para seus pets, por exemplo, com o espaço pet friendly, e para as crianças, colocando atrações que também dialogam com esse público”, explicou a arquiteta.

Nas duas últimas edições do ano, o projeto, que tem entrada gratuita para público, apoiou duas instituições, uma em cada edição, e arrecadou – única solicitação feita à população que participou – uma quantidade significativa de alimentos para a instituição Tem Sopa no Rosa, e de itens de higiene pessoal destinados a ao Projeto CrerSer.

“Tivemos um resultado muito bom em ambas as edições. Conseguimos, além de movimentar a economia criativa, contribuir para instituições muito importantes de Aracaju. Sem dúvidas é possível perceber que a população aracajuana, tanto no que diz respeito aos empreendedores como ao público, já abraçou a Feirinha da Gambiarra”, ressaltou Isabele Ribeiro.

Foto: Rafael Borgato

Por Letícia Sandes