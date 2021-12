Garibalde Mendonça agradece apoio a sua recuperação após cirurgia

O deputado Garibalde Mendonça (MDB) usou sua fala, nesta terça-feira, 14, para informar sobre sua recuperação após a cirurgia para colocação de uma prótese de quadril, feita há 30 dias. Ele emitiu palavras de gratidão a todos.

“Eu quero agradecer aos colegas deputados as palavras de carinho, de apoio e de solidariedade, às orações dos amigos e agradecer a Deus porque está tudo dando certo”, falou o parlamentar.

Ele disse que a recomendação médica seria retomar suas atividades em 60 dias, mas já se sente apto a voltar às sessões. Garibalde Mendonça aproveitou ainda para enaltecer o trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que reconheceu o forró como patrimônio cultural imaterial do país.

Ele lembrou que teve um projeto de sua autoria sobre o tema que foi aprovado tornando o ritmo patrimônio cultural imaterial do estado. As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira