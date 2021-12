Gedalva Umbaubá declara apoio a pré-candidatura de Neto Batalha a deputado estadual

Convidado para a tradicional confraternização de natal na chácara da ex-vereadora e hoje uma das principais lideranças da oposição em São Cristóvão, o vereador Neto Batalha recebeu dos anfitriões a notícia de mais um apoio a pré-candidatura ao cargo de deputado estadual. Gedalva e o esposo Carlos Umbaubá (ex-prefeito de São Cristóvão) declararam que a confiança em Neto Batalha fortalece todo agrupamento da oposição para os pleitos de 2022 e 2024.

O objetivo desta união é eleger Neto Batalha para Assembleia Legislativa e dois anos depois apoiar Gedalva Umbaubá nas eleições para prefeitura de São Cristóvão.

Além de outras lideranças políticas da região, o encontro contou com a presença do ex-deputado André Moura que reafirmou o seu compromisso com o município e falou sobre a importância desta união por São Cristóvão. Também prestigiou a confraternização, o superintendente do ministério estadual da Saúde, Tiago Rangel, representando o deputado federal, Laércio Oliveira.

