Georgeo Passos indaga Estado sobre possível privatização da Deso

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) questionou, nesta terça-feira, 14, sobre uma licitação lançada pelo Governo do Estado para saneamento e abastecimento de água em Sergipe. Ele falou que é preciso saber qual a intenção do extrato de inelegibilidade publicado no Diário Oficial na semana passada.

No extrato é informado que a secretaria de estado de desenvolvimento urbano e sustentabilidade (Sedurbs) está contratando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) para realizar serviços técnicos especializados para estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitária em todos os municípios. O valor do contrato é de R$ 10 milhões.

“Mais uma vez o Governo sinaliza, possivelmente por determinação do marco legal do saneamento público, trata dessa pauta. A gente precisa ter a certeza se realmente a ideia é vender ou não a Deso nesse momento que estamos passando”, afirmou.

As declarações ocorreram durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira