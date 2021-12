Laércio entrega caminhões e tratores para municípios

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) realizou, na manhã desta segunda-feira, 13, na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf), a entrega de caminhões compactadores de lixo, carretas agrícolas, caminhão pipa e tratores para os municípios de Feira Nova Salgado e Santana do São Francisco, e três Associações localizadas em Boquim, Indiaroba e Feira Nova. Os equipamentos foram adquiridos através de emendas de sua autoria, totalizando mais de R$ 1,2 milhões. Os recursos são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) através da Codevasf.

“Fico muito feliz em participar de momentos como este que beneficiam diretamente a população. É uma satisfação imensa ver o nosso trabalho realizado em Brasília servindo para melhorar a vida dos sergipanos. Agradeço ao superintendente da Codevasf, Marcos Alves, e toda a sua equipe pelo trabalho e pela atenção sempre dispensada. Esse momento que a Codevasf promove me deixa muito feliz porque a gente sabe que a entrega de maquinários vai trazer desenvolvimento e progresso. Façam bom proveito do equipamento e zelem por ele”, disse Laércio Oliveira.

A Prefeitura de Santana do São Francisco foi beneficiada com um caminhão compactador de lixo. Para o prefeito Ricardo Roriz, a ação do deputado Laércio Oliveira beneficia o município e o Estado de Sergipe como um todo. “Você não olha para um partido, você olha para o povo sergipano. A destinação de emendas para a aquisição desse caminhão compactador mostra sua dedicação ao povo santanense e o povo de Sergipe. Essa é uma ação extremamente importante, porque com esse equipamento a Prefeitura levará os resíduos sólidos para um local apropriado, evitando que o Rio São Francisco seja poluído”, disse Roriz.

O prefeito de Feira Nova, Jean de Gerino, agradeceu ao deputado pela liberação de recursos para a compra do primeiro caminhão compactador de lixo da sua história. O município também foi contemplado com uma carreta agrícola. “É um dia muito feliz para nós. Laércio tem uma relação muito saudável com Feira Nova e hoje estamos levando esse benefício que vai trazer desenvolvimento e progresso. Só tenho a agradecer ao deputado por confiar no nosso trabalho e por ajudar a nossa a nossa cidade, porque somos um município carente, onde a gente só consegue fazer alguma ação através de parcerias como essa”, destacou Jean.

O município de Salgado também foi beneficiado com um caminhão pipa. O prefeito Givanildo Costa informou que o equipamento vai beneficiar algumas estradas e famílias que ainda não têm água potável em suas residências. “No início do mandato, nós estivemos no gabinete do deputado Laércio Oliveira, em Brasília, e solicitamos esse equipamento, ele prontamente nos atendeu. Hoje ele está sendo uma realidade para o nosso município. O caminhão pipa chega em um momento muito oportuno, por isso eu agradeço a Laércio Oliveira pela indicação desse investimento tão importante para Salgado”, pontuou Givanildo.

Associações

Também foram contempladas três associações. Em Boquim, a Associação dos Pequenos Agropecuaristas do Povoado Bomfim e Adjacências recebeu um trator agrícola. Em Feira Nova, a Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local foi beneficiada com uma carreta agrícola. E em Indiaroba, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Assentamento Bom Jesus recebeu um trator agrícola. “Para mim, é um momento maravilhoso porque é uma luta de muitos anos que a associação busca e nós nunca tivemos esse benefício. Então, é uma grande vitória para todos os pequenos agricultores”, disse Ivanildes Menezes Santos.

O prefeito de Boquim, Erado de Andrade, falou sobre a iniciativa. “As associações exercem um papel importante e fundamental dentro do município. Hoje tivemos a grata satisfação de vir aqui na Codevasf, ao lado do presidente da Associação, Jerry Adriane Almeida, para receber esse equipamento que vai ser de fundamental importância para ajudar os pequenos produtores de toda a região de Boquim. Nosso agradecimento ao deputado federal Laércio Oliveira por esse olhar todo especial para o homem do campo”, afirmou o prefeito.

Foto assessoria

Por André Carvalho