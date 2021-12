Luta contra Reforma Administrativa e Fora Bolsonaro vai ao Prédio de Arthur Lira

Lideranças sindicais de Sergipe falam sobre manifestação do sábado que levou a luta do Nordeste para Alagoas

por: Iracema Corso

Contra a Reforma Administrativa e pelo Fora Bolsonaro, a insatisfação popular viajou para a cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, no último sábado, dia 11 de dezembro. O movimento sindical e os movimentos sociais de todos os estados nordestinos saíram da Pça Multieventos em caminhada pela Orla da Praia de Pajuçara até o apartamento do deputado e presidente da Câmara Federal, Arthur Lira.

Com mais de 120 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, a maioria deles foi sequer apreciado pelo atual presidente da Câmara Federal Arthur Lira. Com o protesto, a população mais uma vez manifesta o repúdio e a insatisfação frente a este governo da fome, miséria, desemprego e que tratou com desdém a pandemia da Covid19 com saldo de mais de 616 mil brasileiras e brasileiros mortos.

Mais de 80 militantes sociais de Sergipe participaram do protesto na cidade de Maceió. Membro do Conselho Fiscal do SINDOMESTICO/SE, Raimunda Leal participou do ato e testemunhou palavras de apoio, buzinas e palmas de pessoas que estavam na praia e pararam pra ouvir o protesto.

“O recado foi dado no estado que elegeu Arthur Lira: não queremos a Reforma Administrativa para destruir o serviço público e fora Bolsonaro genocida. Pela quantidade de manifestantes e sindicatos que fizeram uma marcha enorme, bem vermelha e bonita, com muitas faixas, o deputado federal já deve estar sentindo o peso da insatisfação popular. Esperamos que ele mude de ideia, que ele escute a população brasileira cansada de sofrer com o desemprego e a fome. Com Lula, a população comia picanha, hoje a população está na fila do osso. Será que os deputados não enxergam isso?”, questionou Raimunda Leal.

Rilda Alves, presidente da CUT Alagoas, falou sobre a Reforma Administrativa (PEC 32). “Precisamos valorizar mais o serviço público. Esta PEC não melhora a vida de ninguém, pelo contrário, veda recursos, reduz o acesso dos serviços à população, por isso neste ato, em que Alagoas está acolhendo outros estados do Nordeste, vamos abordar mais uma vez os parlamentares que é quem tem poder de voto, poder de veto e que são eleitos para melhorar a vida da população, ao invés de usar o voto como moeda de troca”, alertou.

O professor Chicão, dirigente do SINTESE, presenciou dirigentes sindicais de todos os estados do Nordeste, trabalhadores do campo e da cidade na manifestação. “Fomos até o apartamento de Lira para entregar um ofício pelo arquivamento da PEC 32. Chamamos por ele, interfonamos, mas preferiu não nos receber e nem quis receber o ofício. Alagoas tem uma história marcante na política brasileira pelo peso do coronelismo que sempre atrapalhou todo tipo de esforço democrático. Assim, no protesto foi questionado o orçamento secreto que destinou emendas aos deputados que apoiam Bolsonaro. A velha política do ‘toma lá, dá cá’ em detrimento do que realmente interessa à população”, criticou Chicão.

Manifestantes do Nordeste também criticaram que um dos objetivos da Reforma Administrativa é privatizar o serviço público. Para os dirigentes sindicais, além de apoiar os desastres do governo Bolsonaro e de não analisar os pedidos de impeachment, o deputado Arthur Lira não pode aprovar a Reforma Administrativa e, assim, ajudar a destruir o serviço público que leva educação, saúde, assistência social, entre outros serviços, à maioria da população brasileira.