Maior intérprete de Freddie Mercury, André Abreu, faz show Aracaju

O Teatro Tobias Barreto vai ser palco da apresentação do espetáculo “Queen Celebration In Concert” com o cantor André Abreu que dá vida ao imortal Freddie Mercury, em um resgate histórico desta que é uma das maiores bandas britânicas de todos os tempos. O artista é conhecido em todo o mundo como o maior intérprete de Freddie e vai fazer um tributo em homenagem ao artista que partiu de forma precoce há 30 anos. A apresentação será realizada no domingo, 19 de dezembro, a partir das 19h. A sessão única do espetáculo assinado pela organização local da N Produções está com os ingressos limitados.

Completando 51 anos de carreira, em 2021, a lendária banda Queen é um fenômeno mundial que atravessa gerações. Liderada por Freddie Mercury, figura emblemática nos palcos e fora deles que nos deixou há exatos 30 anos, o grupo de rock britânico tem sua trajetória musical contada no show Queen Celebration in Concert em turnê pelo Brasil.

Um espetáculo digno dos grandes musicais do mundo, capaz de despertar as mais fortes emoções e sentimentos a partir de uma musicalidade única e particular. Performances eletrizantes, figurinos impecáveis e a mistura do rock com o erudito arrancam suspiros e, claro, lágrimas.

No palco, o talentoso cantor André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury em um resgate histórico desta que é uma das maiores bandas britânicas de todos os tempos.

Notável, o cantor, multi-instrumentista, compositor e produtor musical impacta, não apenas pela aparência física semelhante a Mercury, mas pela qualidade, afinação e extensão vocal. Em uma interpretação merecedora de todos os aplausos, reconstitui cenas do imaginário afetivo do público em uma homenagem à altura de Freddie Mercury, ídolo de André Abreu desde antes de sequer entender a dimensão e o alcance que o astro internacional tem na música mundial. “É um trabalho que exige muita energia e entrega. Mais que um tributo, é uma homenagem de um fã para o ídolo, e de fã para fãs. A forma que encontramos para dar sequência a obra atemporal e genial do Queen”, completa Abreu, que tinha apenas 3 anos de idade quando Freddie morreu.

Formado em 1970 por Brian May (guitarra e vocais), Freddie Mercury (vocais e piano), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais), o Queen, com um estilo incomparável, marcou época e se tornou eterno com músicas que são verdadeiros hinos para todas as gerações.

Em Queen Celebration in Concert, o público é convidado a reviver momentos inesquecíveis da banda, já que espetáculo, com uma hora e meia de duração, resgata trechos marcantes de turnês e shows memoráveis, dentre eles, Queen Live at Wembley Stadium, de 1986.

O cenário de Esteban Grossy e os figurinos minuciosos, ricos em detalhes, idealizados pelo próprio André Abreu, reproduzem com perfeição a atmosfera de canções que alcançaram as paradas de sucesso, como “Love of my Life”, “We Are The Champions”, “We Will Rock You”, “Radio Gaga”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” e “Another One Bites the Dust”, e tornaram o Queen recordista de vendas de discos em todo o mundo.

O experiente guitarrista Danilo Toledo, com competência, executa os solos de Brian May. Completam o time de Queen Celebration in Concert o baixista PH Mazzilli e o baterista Guib Silva que juntos trazem para o palco a energia contagiante tal qual quando o quarteto britânico se apresentava.

A banda é acompanhada por uma orquestra formada por 14 músicos sob a regência do experiente André Repizo.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Tobias Barreto, Hitz (Shopping Jardins), Melissa (Shopping Rio Mar) e também de forma online através do site: www.furandoafila.com.br. Advogados têm desconto de 50% e tem a opção também da inteira solidária em prol do Externato São Francisco de Assis. Outras informações através do número (079) 99113-8115.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro