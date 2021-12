Natal Social: Solar Coca-Cola realiza a doação de 200 toneladas de alimentos em nove estados do Nordeste

Ao todo, serão destinadas mais de 15 mil cestas básicas, que devem ajudar diretamente cerca de 60 mil pessoas neste final de ano

A Solar Coca-Cola, segunda maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, vai doar mais de 200 toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade nos nove estados do Nordeste neste mês de dezembro. Ao todo, serão destinadas mais de 15 mil cestas básicas, que devem ajudar diretamente cerca de 60 mil moradores dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe.

“Desde o início de 2020 temos realizado diferentes ações em parceria com autoridades e entidades não governamentais. Sempre buscando entender as necessidades locais em cada momento, temos tentado amenizar um pouco os problemas causados ou agravados pela pandemia em toda a nossa área de atuação”, explica o diretor de Relações Externas da Solar, Fabio Acerbi.

Parte das doações realizadas pela Solar Coca-Cola serão destinadas a instituições assistidas pelo projeto Natal Sem Fome, promovido pela ONG Ação Cidadania. Em parceria com o Sistema Coca-Cola Brasil, a companhia vai doar 7 mil cestas básicas para instituições dos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Sergipe. A ação faz parte da Caravana Social, que deve ajudar cerca de 80.000 famílias por meio da distribuição de cestas básicas para mais de 40 Instituições espalhadas por todo o Brasil.

As demais cestas serão doadas por meio de parcerias com governos e entidades locais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Desde o início da pandemia, a Solar Coca-Cola já distribuiu cerca de 400 toneladas de alimentos e mais de 1 milhão de litros de bebidas nos nove estados do Nordeste e em Mato Grosso. A companhia também vem realizando ações de entrega de marmitas para a população em situação de rua, doações de equipamentos de proteção individual (EPI), cilindros de oxigênio, respiradores, garrafas PETs para o armazenamento de álcool em gel e disponibilizando parte de sua frota para o auxílio na distribuição de medicamentos e insumos para cidades interioranas de alguns estados.

Sobre a Solar Coca-Cola

Listando entre os 20 maiores fabricantes mundiais e ocupando a segunda posição como maior fabricante do sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta com mais de 12 mil colaboradores e possui 9 fábricas espalhadas por todo o Nordeste e no Mato Grosso. Dentro desse território, a companhia é responsável pela produção e distribuição de mais de 150 produtos da Coca-Cola.

Fonte e foto Solar Coca-Cola — Capuchino Press