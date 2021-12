Parlamentares buscam melhorias para o Hospital Universitário de Lagarto

Na última segunda-feira, 13, parlamentares da Câmara Municipal de Lagarto visitaram o Hospital Universitário do município em busca de soluções para as reclamações a respeito do atendimento porta aberta da unidade de saúde.

Entre os presentes, representantes da Comissão de Saúde, como o presidente Gordinho de Jorge da Laranja e o membro Gilberto da Farinha. Além deles, participaram também os vereadores Amilton Fontes, Belizário, Dwith do Assentamento, Marta da Dengue, Rubinho do Tanque, Sandro do Boeiro e Valmir de Carminho, todos preparados para dialogar e destacar a importância da evolução imediata nos atendimentos classificados como de baixa complexidade.

Para o parlamentar e presidente da Casa Legislativa, Amilton Fontes, o momento é de união em prol dos lagartenses. “O legislativo do município se reúne hoje em peso no Hospital Ebserh porque é preciso aprimorar esse atendimento. Nossa presença aqui é porque queremos trabalhar juntos com esse objetivo. A população pede, e como seus representantes, estamos aqui fazendo o nosso dever”, afirmou.

Fonte: Ascom CML