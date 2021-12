Pediatras do HMSI recebem Certificado de Consultora Internacional

Nesta segunda-feira (13), as pediatras do Hospital e Maternidade Santa Isabel Izailza Matos e Débora Leite receberam a certificação internacional de consultoras em aleitamento materno pelo IBLCE – International Board of Lactation Consultant Examiners (Conselho Internacional de Avaliação de Consultores em Lactação). As médicas são as únicas consultoras certificadas internacionalmente em Sergipe.

Os consultores de lactação certificados pelo IBLCE atuam e contribuem como membros da equipe de saúde materno-infantil. Eles prestam atendimento em uma variedade de ambientes, a exemplo de postos de saúde, maternidades, bancos de leite humano, consultórios amigos da amamentação, entre outros. Ao mesmo tempo em que encaminham os pacientes para outros profissionais de saúde e recursos de apoio, trabalhando em conjunto com mães, famílias, legisladores e a sociedade. Eles fornecerão cuidados especializados em amamentação, promoverão mudanças que apoiam o aleitamento materno e ajudarão a reduzir os danos de não amamentar.

O IBLCE é valorizado mundialmente como a referência única para certificar profissionais em lactação e cuidados com a amamentação. Ele estabelece os mais altos padrões em manejo clínico da lactação em todo o mundo e certifica os indivíduos que atendem a esses padrões.

Por Innuve Comunicação/Ascom-HMSI