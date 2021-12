PMA mobiliza equipes para restabelecer a coleta domiciliar

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), segue mobilizada, ao longo desta terça-feira, 14, para restabelecer a regularidade na coleta do lixo domiciliar da capital. O serviço foi prejudicado desde o final da tarde de segunda-feira (13), em virtude do fechamento dos aterros sanitários de Rosário do Catete e Nossa Senhora do Socorro, bem como do transbordo, também em Socorro.

Assim, para minimizar o impacto ocasionado pelo não recolhimento dos resíduos, o cronograma da Diretoria de Operações foi realinhado e as equipes foram direcionadas para algumas localidades ainda na noite de segunda.

“Por conta da situação de atraso e aumento da demanda em algumas regiões da cidade nesta época do ano, iniciamos o serviço pelos locais onde há maior fluxo de pessoas e, consequentemente, de lixo como é o caso do Centro. Paralelo a isso, hoje também acontece a coleta de acordo com a programação do dia, ou seja, em áreas da zona Sul”, detalhou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

Ainda segundo Bruno, para otimizar a ação de coleta, nesta operação, a empresa municipal conta com 23 caminhões compactadores efetuando o recolhimento nas áreas de hoje e cinco para as localidades onde ainda há demandas acumuladas, a exemplo do Mosqueiro, Bugio, Jardim Centenário, Industrial e avenidas da zona Norte.

A moradora do Bugio, Valdice São Mateus avaliou de maneira positiva o esforço da administração municipal para não deixar a população desassistida. “A gente fica um pouco incomodada com o lixo parado na porta, mas eu sabia que esse atraso logo seria resolvido pela Prefeitura. Aqui o caminhão sempre passa certinho. É um serviço nota dez”, afirmou a aposentada.

“Ontem eu percebi que o caminhão não passou. Mas hoje logo cedo o lixo foi recolhido como de costume. Não tenho do que reclamar”, disse a moradora Nalva Silva, ao enfatizar a continuidade da coleta no Bugio que acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, assim como em outros pontos da zona Norte e nas regiões da Zona de Expansão, como Mosqueiro e Robalo.

“Mesmo com esse pequeno atraso na coleta, estou cem por cento satisfeito com o serviço da Emsurb. Aqui no Luzia o caminhão passa nos dias e horários determinados”, destacou Atos Fonseca de Oliveira, que reside no conjunto Jardim Baiano.

O reconhecimento pelo empenho na prestação contínua do serviço também foi enfatizado pelo comerciante João Teles de Mendonça. “Devido ao excelente trabalho da Prefeitura de Aracaju não sentimos falta dos serviços de limpeza aqui na região, onde o caminhão coletor passa com frequência”, disse João, proprietário de uma padaria no centro comercial, onde o recolhimento do lixo ocorre diariamente no período noturno.

Decisão Judicial

O fechamento dos aterros ocorreu a partir de uma interpretação dada pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), em relação à liminar proferida pela 18ª Vara Cível (Aracaju), orientando a suspensão da licença de outros aterros, entre os quais o da empresa Estre Ambiental, responsável pelo transporte e destinação final do lixo domiciliar coletado na capital.

Por entender que as atividades do Centro de Gerenciamento de Resíduos, localizado em Rosario do Catete, e a Unidade de Transbordo, em Nossa Senhora do Socorro, não compõem o objeto da ação, a Estre protocolou petição informando a ilegitimidade das suspensões e pedindo a imediata retomada das atividades de modo a garantir a regularidade da destinação dos resíduos sólidos.

Através de nova decisão judicial, proferida pela juíza da 18ª Vara Cível de Aracaju, Christina Machado de Sales e Silva, os espaços foram reabertos e a coleta retomada.

Foto: Felipe Goettenauer