Prefeitura de Santa Rosa de Lima inicia tratamento diabético com sensor libre

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa de Lima sai na frente quando o assunto é cuidar do bem-estar e da saúde da população. No dia 17 de agosto foi implantado no município um novo método de controle da saúde dos pacientes diabéticos, o sensor libre.

O Sensor Libre é, em alguns casos, um aparelho imprescindível para o controle da doença diabetes mellitus. Por meio dele é possível ter o controle do açúcar no corpo. Sem agulhas ou furos, o sensor fica colado na pele do usuário e pode controlar os níveis de açúcar no sangue por meio de um leitor. Além disso, o controle pode ser feito por meio de um aplicativo próprio.

Cada sensor tem a durabilidade de até 14 dias, realizando leituras de glicose continuamente a cada 1 minuto e armazenando até 8 horas de dados, é possível tomar banho, nadar e praticar exercícios físicos, pois o sensor é resistente à água.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Luana é um avanço enorme possuir um instrumento tão eficaz e prático no tratamento do diabético. “Santa Rosa de Lima é o primeiro município a adquirir essa ferramenta de trabalho. O resultado tem sido satisfatório e os pacientes vêm contribuindo muito para que a ação seja contínua e com sucesso”, pontua.

A tecnologia tem o objetivo de realizar o monitoramento glicêmico de forma contínua e interrupta. “Estou à frente da ação desde o início, como enfermeira e especialista na área diabética, é um grande avanço para a realidade do nosso município. O tratamento tem uma resposta rápida e bem detalhada para quem avalia todo o processo de monitoramento do paciente”, explica a secretária de saúde.

TDantas Comunicação