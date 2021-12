Presidente eleito da OAB de Sergipe inicia as tratativas para as aberturas e alterações de escritórios de forma digital

O presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe, Danniel Costa, teve hoje, 14, uma reunião através de videoconferência com Marco Freitas, presidente da Junta Comercial de Sergipe e James Matos, diretor-presidente da Vox Tecnologia, empresa que detém a ferramenta de gestão do Portal Agiliza. O objetivo é integrar a OAB-SE ao Portal para deferimento de abertura e alterações de registros dos escritórios de advocacia de forma automática e 100% digital.

Hoje, 90% dos procedimentos na JUCESE duram menos de 30 minutos, o que faz com que a Junta de Sergipe, durante os dois últimos meses (outubro e novembro), seja considerada a mais rápida do Brasil. Já a Vox Tecnologia atua junto a onze estados no Brasil, sendo que o modelo que a empresa pretende implantar para a OAB/SE seria pioneiro no país.

“Inicialmente, já em janeiro de 2022, queremos tornar a análise de viabilidade de nomes automatizada e, posteriormente, a análise de registro, facilitando a vida dos advogados e advogadas que não mais precisarão se deslocar à OAB-SE para solicitar esses serviços. Deixei claro para o presidente da Jucese e para o diretor da Vox que a OAB-SE não mediará esforços para tornar todo o processo digital”, destacou Danniel Costa.

Marco Freitas elogiou a iniciativa do presidente eleito da OAB-SE que, antes mesmo de tomar posse, já procurou a Jucese para dar início a esse processo. “Hoje, temos um ambiente de registros moderno, seguro e rápido. E a Ordem dos Advogados não pode ficar de fora dessa realidade. Será um grande benefício a todos os profissionais do Direito quando a instituição estiver totalmente integrada ao sistema”, afirmou Marco Freitas.

Foto assessoria

Por Innuve Comunicação