PRF detém três homens e apreende cocaína, maconha e crack em Nossa Senhora do Socorro

Na noite dessa segunda-feira, 13, policiais rodoviários federais prenderam três homens que transportavam cocaína, maconha e crack em um veículo de passeio. A ação aconteceu no município de Nossa Senhora do Socorro.

Uma equipe de motopoliciamento do Comando de Operações Especiais (COE/SE) realizava deslocamento quando visualizou uma movimentação suspeita no Conjunto João Alves. Os policiais deram ordem de parada ao condutor de um veículo onde estavam três ocupantes e, durante a abordagem, encontraram em uma bolsa no banco do passageiro cerca de 500 g de cocaína, 1 kg de maconha e 51 g de crack. Dois dos envolvidos já possuem passagem pelo sistema prisional, um por tráfico e outro por latrocínio.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária.

Fonte e foto: PRF/SE