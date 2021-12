Projeto Estrelas do Bem: ação social natalina segue no RioMar Aracaju até 21 de dezembro

Ação social de Natal do RioMar Aracaju busca arrecadar doação de brinquedos novos ou usados em bom estado, para as crianças da Comunidade Servos e Servas da Santíssima Trindade

Até a próxima terça-feira, 21 de dezembro, o RioMar Aracaju promove o projeto Estrelas do Bem, ação solidária que possibilita um Natal de alegria e esperança a crianças atendidas por instituições beneficentes.

Neste ano, a iniciativa vai realizar o sonho de mais de cem meninas e meninos assistidos pela Comunidade Católica Servos e Servas da Santíssima Trindade. Além de proporcionar um Natal especial para as crianças, a ação social permite que os clientes do shopping exercitem a solidariedade.

As doações de brinquedos novos ou usados em bom estado podem ser entregues na Central de Atendimento ao Cliente – CAC – localizada no segundo piso do RioMar, no corredor da Camicado, e no Espaço Família, que fica no primeiro piso, no corredor próximo à Loja Natura.

Como forma de estimular o engajamento do cliente RioMar à campanha, ao realizar a entrega do brinquedo, o doador terá direito a um combo de ingressos para se divertir no Natal dos Esquilos.

Da assessoria

Foto_Getty Images