Senadora presta solidariedade ao povo de Bahia, pelas chuvas

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) manifestou solidariedade às famílias baianas que têm enfrentado dias difíceis por conta das fortes chuvas que têm caído no Sul e Extremo Sul da Bahia, deixando mortos e diversos desabrigados. “O momento exige um esforço mais concentrado por parte dos Poderes públicos e de toda a sociedade. Estamos falando de vidas humanas que estão vivendo grande dor, não só em decorrência de perdas materiais, mas, sobretudo, perdas de entes queridos”, disse a democrata.

Maria ressaltou a ação do Governo Federal que, após sobrevoar a região montou uma força-tarefa para agilizar a liberação de recursos, além de distribuir medicamentos e cestas básicas para os afetados da Bahia e municípios localizados ao Norte de Minas Gerais que, também, foram impactados pelas chuvas. “No final da semana, o Governo já havia autorizado tropas do Exército para resgatar e realocar pessoas desabrigadas e vem seguindo com ações para mitigar os efeitos das enchentes e inundações”, afirmou.

“É uma situação de calamidade que muito nos entristece e, enquanto agente público, daremos a nossa contribuição para que essas famílias possam ter as suas vidas restabelecidas o quanto antes. Precisamos somar forças e cada um deve fazer aquilo que for possível para ajudar”, disse a senadora, ressaltando que 51 municípios tiveram reconhecida a situação de emergência. “Todo esse caos levará um tempo para ser organizado e as pessoas precisam ser preservadas”, apelou Maria do Carmo.