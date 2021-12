Sergipe passa contar com escritório de investimentos do Banco Safra

O Zahav Investimentos é o único que oferece, em Sergipe, um portfólio consistente, *de qualidade e rentabilidade com selo Safra Especialista

O Banco Safra, que tem sob gestão 1 trilhão e 700 bilhões de reais de recursos de terceiros, agora conta com o escritório de investimentos credenciado no Estado de Sergipe: o Zahav Investimentos. Com 180 anos de tradição e excelência em seu segmento, o Safra por meio do Zahav Investimentos oferece um portfólio consistente, de qualidade e rentabilidade com selo Safra Especialista.

“Em um tempo que se proliferam no mercado de investimentos perigosas incursões de ganho rápido e fácil, viemos a Sergipe para ofertar ao nosso público produtos sofisticados e diferenciados, antes acessíveis somente nos grandes centros, trazendo valor, solidez e segurança junto a uma marca de 180 anos de histórias pra contar”, reforça o sócio-fundador do Zahav Investimentos, Rafael Leleu.

Apto a distribuir os produtos do Banco Safra com a segurança e expertise necessárias, o Zahav Investimentos nasceu de um ousado plano para o mercado sergipano, sonhado em conjunto por seu sócio-fundador, Rafael Leleu, e pelo Banco Safra.

Valor e segurança

Zahav, que na língua dos hebreus significa “ouro”, traz uma mensagem que traduz a filosofia da organização: valor e segurança. Administrado por Rafael Leleu, profissional do mercado financeiro e de capitais há mais de 10 anos, o escritório conta com uma equipe de quatro renomados assessores de investimentos.

A missão do Zahav é prestar assessoria personalizada ao público ‘private’ de Sergipe, por meio de relacionamento ético e transparente, trazendo soluções financeiras de excelência, rentabilidade e solidez.

Inauguração

O escritório de investimentos do Banco Safra em Sergipe está em pleno funcionamento desde o dia 25 de outubro. Contudo, com a melhora no quadro pandêmico, conforme boletins divulgados pelo Governo do Estado sobre a Covid-19, o Zahav está promovendo um pequeno evento de inauguração.

“Nesta quarta-feira, dia 15, às 19h30, para marcar a inauguração do escritório em Aracaju, será oferecido um coquetel para um pequeno e seleto grupo de pessoas”, conta Rafael Leleu.

A cerimônia vai ser transmitida no Instagram @zahavinvestimentos e será prestigiada pelo artista sergipano Tintiliano que, na oportunidade, apresentará o quadro “Esplendor de Aracaju”. A obra foi pintada exclusivamente para o escritório, que tem entre seus princípios a valorização da cultura e do povo sergipano.

Onde fica?

O Zahav Investimentos fica localizado na avenida Jorge Amado, 824-A, no Bairro Jardins, em Aracaju.

Quem é Rafael Leleu?

Rafael Leleu é profissional do mercado financeiro e de capitais há mais de 10 anos, passou por renomadas instituições. Formado em Direito, com dois MBAs em Direito Público e Tributário e um Master of Laws em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas.

Possui também diversas certificações nacionais e internacionais que aliadas à sua sólida experiência no atendimento aos clientes private, torna-o profissional de excelência e diferenciado. Registrado na CVM e na ANCORD sob n° 33452. É casado, pai de duas lindas meninas e recentemente escolheu a bela Aracaju para fincar raízes.

Banco Safra

Presença global em 27 países, o Banco Safra, 4º maior banco privado do país, é reconhecido como o melhor banco para investir em fundos multimercado e de ações e o melhor gestor de fundos de investimento Alta Renda em premiações concedidas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Safra Invest, por sua vez, é o modelo de negócios em que escritórios credenciados prestam assessoria personalizada e oferecem produtos de investimentos e serviços financeiros do Safra para seus clientes.

Foto assessoria

Por Aline Bittencourt