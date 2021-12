Sergipe se destaca no 51º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial    

Grandes nomes da otorrinolaringologia brasileira e internacional se reuniram em Fortaleza-Ceará, para a 51ª edição do Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial promovido pela ABORL-CCF. Entre os destaques da programação, o otorrinolaringologista sergipano Dr. Daniel d’Avila, Diretor Clínico da Otocenter, que realizou três apresentações, duas sobre Fonomicrocirurgia (Microcirurgia de Laringe) e uma sobre Disfonias de Difícil Diagnóstico. Tanto ele, como seu pai, o Prof. Dr. Jeferson d’Avila, Diretor-Presidente da Otocenter, tem elevado o nome do nosso estado em eventos nacionais e internacionais com grandes trabalhos de contribuição para a atualização da área. A programação contou com debates de cirurgias comentadas nas discussões de casos clínicos, nas sessões interativas, nas ações de defesa profissional e no dia a dia do consultório. Sucesso total!

Fonte e fotos: Rodrigo Alves.