Servidores do município de Laranjeiras terão cartão de crédito para utilizar no comércio local

Valorizar o servidor e o comércio local. Nesta segunda-feira, 13, em solenidade no Clube Antônio Carlos Franco, o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca) lançou o “cartão de crédito do servidor”, que será disponibilizado a todos os colaboradores, efetivos ou comissionados da Prefeitura. O crédito só pode ser utilizado em estabelecimentos credenciados no próprio município.

Essa iniciativa da Prefeitura é mais uma forma de garantir que os trabalhadores municipais tenham uma linha de crédito para fazer suas compras em qualquer tipo de estabelecimento, exceto bares. Assim como, permite um incentivo para os comerciantes locais, além do aquecimento da economia local, o setor sofreu um desaquecimento.

O prefeito Juca destacou a importância de mais essa ação para os servidores e comerciantes. “Essa é uma boa saída para aquecermos a economia, valorizar o nosso servidor e os comerciantes locais. Dessa forma, todos ganham e o dinheiro gerado em Laranjeiras fica no próprio município. Com o comércio local aquecido, os empresários podem contratar mais funcionários e gerar mais emprego para as famílias laranjeirenses”, disse Juca.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Janio Dias ressaltou que os estabelecimentos comerciais já estão credenciados. “Estamos aptos a colocar em prática esse projeto, que já é uma realidade em Laranjeiras. Todos ganham com essa ação tão importante”, disse Janio.

O vice-presidente do Sintramla, Luiz Carlos Santos, comemorou. “Essa linha de crédito oferecida pela Prefeitura a nós, trabalhadores é super importante, já que, qualquer imprevisto, temos um estabelecimento na nossa cidade pra recorrer. Além disso, os empresários ganhando mais, podem contratar mais pessoas, quem sabe nossos parentes, amigos e etc. Porém é interessante ressaltar que os servidores saibam usar esse cartão com responsabilidade para não se endividar.”, afirmou o sindicalista.

O gerente comercial da empresa administradora do cartão, A|lexsandro Prado explicou como o servidor pode aderir. “Para aderir ao cartão, o trabalhador precisa baixar no celular o aplicativo CARD BR PAY e preencher um cadastro. A linha de crédito será disponibilizada de acordo com a renda de cada servidor, mas, no geral, gira em torno de 20 a 30% do valor do salário. Os lojistas também precisam baixar um aplicativo, o CARD BR PAY PDV. É prático, rápido e simples”, explicou.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.