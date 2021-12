Aprovados em Concurso para Guarda Prisional assinam termo de posse

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), recebeu nesta quarta-feira, 15, na sede do órgão, para assinatura do termo de posse, os quatro novos servidores públicos aprovados no Concurso nº 06/2018 para Guarda de Segurança do Sistema Prisional.

Para o secretário de Estado da Administração, Dernival Neto, a posse desses quatro novos guardas prisionais é uma demonstração de que o Governo do Estado vem buscando melhorar a área da segurança em Sergipe, dando uma nova dimensão ao quadro de funcionários públicos do Estado. “A convocação desses novos aprovados é um reforço importante para o sistema prisional e para o cidadão em cárcere”, declarou.

De acordo com o gerente geral de Recrutamento e Seleção da Sead, Sidney Rocha, já como servidores públicos os novos guardas prisionais irão realizar o Curso de Formação mais aprofundada na Escola de Gestão Penitenciária (EGESP). Em seguida, já passarão a integrar a equipe das unidades prisionais que forem designadas.

Novos servidores

A nova servidora pública, Diana Cavalcanti Matos Bezerra, disse que hoje com a assinatura do termo de posse passa a ser um dos dias mais importantes da sua vida. “Alcancei um sonho e espero continuar concretizando este grande caminho que se inicia”.

O bacharel em Direito, Paulo Bismarque de Santana Carvalho, relatou que é um momento muito feliz da sua vida. “Hoje, representa algo muito importante para mim, quero dizer que estou pronto para contribuir com a segurança do nosso Estado”, disse, agradecendo ao governo de Sergipe pela oportunidade de tornar-se um servidor público. “Agora trabalhar com responsabilidade e dar mais segurança para o Estado”.

O ex-funcionário municipal de Areia Branca e também bacharel em Direito, Adriano Rodrigues Santos falou da satisfação em fazer parte agora da administração pública estadual. “Assino hoje o termo de posse com muito orgulho e me comprometo a prestar um excelente serviço para a sociedade sergipana”.

Carlos André Rodrigues Santos, outro bacharel em Direito, disse que vivenciará um novo desafio que é a função de policial penal. “Para mim é um orgulho fazer parte do quadro de segurança pública e poder contribuir com o sistema prisional do nosso Estado”.

Fonte e foto Sead