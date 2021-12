Aracaju promove mais uma semana de Maratona Cultural

A Maratona Cultural de Aracaju, em mais uma edição, está proporcionando uma semana recheada de atividades artísticas. Realizada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), a programação conta com opções em diversas linguagens artísticas, contemplando diversas unidades culturais e espaços públicos espalhados pela cidade.

As apresentações da Maratona Cultural fazem parte das entregas de projetos contemplados em editais executados pela Funcaju, com financiamento da lei federal de fomento ao setor cultural, a Lei Aldir Blanc.

A partir desta quarta-feira, 15, até o próximo sábado, 18, projetos como o Quinta Instrumental, Festival Colora, Pôr do Som e outras atividades animarão aracajuanos e turistas e movimentarão a cadeia da economia criativa da cultura local.

As atividades serão culturais serão realizadas na Biblioteca Ivone de Menezes Vieira, na praça Major Edeltrudes Teles, no conjunto Augusto Franco; no Centro Cultural de Aracaju, localizado na praça General Valadão, no Centro; e na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, no bairro Mosqueiro. Toda programação e cobertura podem ser conferidas no site da Maratona Cultural.

Confira a programação em detalhes:

Quarta-feira, 15

Biblioteca Ivone de Menezes Vieira

15h – Exposição – Sinal Fechado – Joel Dantas

16h – Coral – Vivace

17h – Dança – Orientalismo – A Arte Da Dança Do Ventre – Flávia Kahyna

18h – Dança – Denni Ellin – Deste [nór]

The Stones Pub

18h – Quarta free (duas bandas locais gratuitas)

Quinta-feira, 16

Centro Cultural de Aracaju

18h – Exposição – Reisado Nossa Senhora da Conceição – Dona Helena e Luana Lopes

19h – Música – Ricardo Vieira

Sexta-feira, 17

Orla Pôr do Sol

17:30h – Música – Meu Samba – André Luiz Santos De Andrade

19h – Música – Jeanny Lins e Forró Sonho Real

Sábado, 18

Orla Pôr do Sol

14h – Música – Festival Anny B and Friends

18h – Coral natalino Renantique

19h – Quadrilha Junina Xodó da Vila

20h – Música – DJ Bumpz – Mayko Santos

Foto: Ascom/Funcaju