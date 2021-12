Aracaju recebe Imersão ‘Extraordinária Vida’ com proposto de desbloquear todas as áreas da vida

O ano novo está chegando e com ele a esperança de dias melhores, prosperidade, desbloqueio de crenças limitantes e muito sucesso. E para colaborar com quem tem vontade de começar 2022 com o pé direito, investindo na carreira e também na vida pessoal, Rui Mesquita e Wesley Gonçalves vão ministrar a imersão ‘Extraordinária Vida’ nos dias 15 e 16 de janeiro no Quality Hotel em Aracaju.

A imersão vai capacitar cada participante a ter equilíbrio e autocontrole emocional, realização de metas e objetivos, fortalecimento da capacidade de liderança, autoconfiança, otimismo e fortalecimento da autoestima, eliminação de autossabotagem, realização de metas e objetivos, relacionamento interpessoal, aprender a perdoar ao outro e a si mesmo, prosperidade e gratidão.

“Será uma excelente oportunidade de experimentar uma nova e extraordinária vida através da Inteligência Emocional, PNL e da Hipnose Clínica. A imersão vai despertar o poder interior que há em você e vai ajudar cada um a desbloquear todas as áreas da vida. Quero convidar a participar da imersão quem está buscando uma transformação de vida. Garantimos que a capacitação vai oferecer a alta performance pessoal e profissional. Ninguém pode perder esta oportunidade”, convida Wesley Gonçalves.

O público-alvo do curso são pessoas de qualquer profissão que deseja ter uma experiência na gestão das emoções. O Extraordinária Vida’ não está associado a um público específico e se propõe a disseminar a saúde mental e alta performance para todos aqueles que desejam aprofundar em uma experiência de reconciliação.

“Treinar a mente para o sucesso pode parecer algo surreal, mas saiba que isso é totalmente admissível. Inclusive a ciência mostra que é possível programar a nossa mente, e se libertar de medos, vícios, insegurança, hábitos danosos, crenças limitantes, dentre outros estados emocionais, que nos impedem de progredir em nossas vidas, tanto no âmbito profissional, quanto pessoal. É preciso ter a consciência de que somos seres criadores e por isso podemos transformar a nossa vida e criar a realidade que quisermos para nós. Ter uma extraordinária vida é conseguir perceber como a vida é incrível em si. São 20 horas de Imersão para desbloquear o potencial de cada um, condicionar a mente para o sucesso e construir uma extraordinária vida”, explica Rui Mesquita.

O curso vai possibilitar uma revolução na vida de cada participante através de uma nova perspectiva sobre como dominar as próprias emoções com um novo propósito de vida, além da transformação da forma como vive orientando para recomeçar uma nova realidade de libertação e sucesso.

Palestrantes

Rui Mesquita é diretor executivo do Instituto Mesquita Coaching, especialista em Inteligência Emocional, Master em Hipnose Clínica, Master Coach com 4 Certificações Internacionais, escritor, programador neurolinguístico, vendedor e professor. Ele já treinou pessoalmente mais de 10.000 alunos em todo Brasil.

Wesley Gonçalves é consultor, master Coach, hipnoterapeuta clínico, palestrante, empresário, CEO Do Instituto de Educação Corporativa Fênix, professor da Universidade PUCRS e Faculdade PUC Rio Grande Do Sul. É CEO do Instituto Fênix e da Agência Criativa Publicidade. Criador do método ‘Desperte seu poder interior’, onde já transformou milhares de vidas.

Inscrições

As inscrições que são limitadas podem ser feitas através do site https://extraordinariavidaie.com/ com valor promocional. Tem ainda o brinde de um livro Extraordinária Vida e mentoria. Aproveite a oferta agora mesmo. Outras informações através do número (71) 98164-0632.

Por Fredson Navarro