Atrações Do Réveillon Vidam! Grandes Artistas Nacionais E Sergipanos Brindam 2022 No Clube Náutico

Cercado pelo encontro das águas doces do Vaza-Barris com as águas salgadas do Atlântico, o VIDAM NÁUTICO CLUBE possui uma infraestrutura repleta de conforto e sofisticação. Mas, esse é apenas um dos atrativos que aguardam aqueles que vão recepcionar o novo ano no VIDAM. No line-up do Réveillon 2022, Bell Marques, Harmonia do Samba e Calcinha Preta prometem tornar a celebração ainda mais especial.

Visando proporcionar uma experiência de alto nível e carregada de muita alegria, o VIDAM escolheu artistas de grande apelo nacional que farão apresentações exclusivas para o seleto grupo de participantes da festa da virada na Ilha do Sol.

Bell Marques, Harmonia do Samba, Calcinha Preta, Karen Machado e DJ Tricy e vão conduzir uma festa com pluralidade de ritmos e um alto astral contagiante para que cada minuto seja de plena confraternização entre amigos e familiares, sem deixar de lado os cuidados necessários à preservação da saúde e do bem-estar.

O ambiente também foi pensado para proporcionar uma energia harmoniosa e convidativa à confraternização. Com essa proposta, o RÉVEILLON VIDAM já demonstra seu potencial para conquistar cadeira cativa no roteiro nacional das festividades de fim de ano.

Tire suas dúvidas e faça sua reserva neste link: https://vidamhotel.com.br/links/

