Banese Card realiza última campanha de negociação de 2021

Ação será realizada até o dia 22 de dezembro, no Edifício Norcon, localizado no calçadão da João Pessoa, no centro comercial de Aracaju

O desejo de começar 2022 com o nome limpo e crédito na praça pode virar realidade para os clientes do Banese Card. Até o dia 22 de dezembro, a Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC) realiza a última Campanha Especial de Recuperação de Crédito de 2021. A negociação da dívida com descontos especiais pode ser realizada no pavimento térreo do Edifício Norcon (Calçadão da João Pessoa, 75, Centro) das 9h às 18h (de segunda à sexta-feira) e das 9h às 13h (sábado).

Esta é a 5ª campanha especial do ano, e aqueles que renegociarem as dívidas durante o evento terão vantagens exclusivas, como redução de taxas; descontos sobre os encargos e juros da dívida; e maior prazo de parcelamento do débito negociado. Para receber atendimento é necessário apresentar documento original com foto. Após o pagamento primeira parcela do acordo, o nome é retirado dos órgãos de proteção ao crédito em até cinco dias úteis.

Nas quatro primeiras edições da campanha deste ano, cerca de três mil pessoas negociaram as dívidas que possuíam com o Banese Card e boa parte delas já teve o crédito restabelecido. O evento já foi realizado no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro; nos Shoppings Jardins e Aracaju Parque Center, ambos na capital sergipana; e no Shopping Peixoto, em Itabaiana.

A iniciativa voltou a ser realizada em julho de 2021, quando Sergipe começou a apresentar redução no número de casos por Covid-19. Todos os protocolos de segurança sanitária permanecem sendo seguidos e o uso de máscara no local é obrigatório.

Atenção e segurança

Em virtude das tentativas de golpes no ambiente virtual envolvendo as instituições financeiras e de crédito, o Banese Card e o Banese alertam que não enviam SMS, mensagens pelo Instagram e demais redes sociais, ou e-mails com links para cadastro ou ofertas promocionais. Comunicações e links deste tipo não devem ser acessados, pois são tentativas de golpe.

Os clientes que receberem mensagem ou ligação em nome do Banese ou do Banese Card devem confirmar a veracidade da mesma entrando em contato com a Central de Atendimento Banese Card, através do número 4002 2320, ou para o Alô Banese, nos números 3218 2020 e 0800 284 3218, sempre ligando de um aparelho diferente daquele para onde os golpistas ligaram.

Ascom Grupo Banese