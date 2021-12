Banese realiza ação especial para entregar os cartões do Mão Amiga

Programa do Governo do Estado visa mitigar os efeitos da seca para pequenos produtores de leite. Lançamento aconteceu nesta segunda-feira (13) em Nossa Senhora da Glória

Nesta segunda-feira, 13, o presidente do Banese, Helom Oliveira, e o diretor de Crédito e Serviços da instituição, Ademario Alves de Jesus, participaram da solenidade de lançamento do programa Pró-Campo, promovido pelo governo do Estado. O evento foi realizado no município de Nossa Senhora da Glória, na praça Filemon Bezerra Lemos, em frente à prefeitura local, e contou com a presença de diversas autoridades da região.

O Pró-campo engloba um conjunto de ações públicas para fortalecimento da agricultura em Sergipe e melhoria da qualidade de vida dos homens e mulheres do campo. Mais de R$ 100 milhões serão investidos com foco no desenvolvimento social e econômico desta parcela da população.

Entre as medidas anunciadas está o Programa Mão Amiga – Pró-Sertão Bacia Leiteira, que tem como objetivo mitigar os efeitos da seca na cadeia produtiva do leite. A iniciativa vai beneficiar cerca de 3.700 famílias pequenas criadoras de bovinos leiteiros, com rebanho de até dez cabeças de gado. Cada família receberá R$ 1 mil, que serão pagos em quatro parcelas de R$ 250 nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março de cada ano.

O benefício será pago pelo Banese, que abriu as contas dos favorecidos e, até dia 16 de dezembro, entregará os cartões nos seis municípios contemplados. Os primeiros a receberem foram os pequenos produtores de Nossa Senhora da Glória, durante ação especial montada pelo banco na cidade. Dos 145 contemplados, 117 já estão com o cartão em mãos. Os beneficiários cadastrados que não puderam comparecer ao atendimento especial podem retirar o cartão na agência Banese da cidade, bastando ir até o local munidos dos documentos pessoais de identificação.

Além do Programa Mão Amiga – Bacia Leiteira, o Governo do Estado anunciou, ainda, a recuperação estrutural da barragem do povoado Barra da Onça, em Poço Redondo; a perfuração de poços com a instalação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais de nove municípios, a exemplo de Canindé do São Francisco e Monte Alegre; e licitação para o Programa de Recuperação de Barragens 2021/2022 para combater a estiagem nos municípios em estado de emergência provocado pela seca. As ações do Pró-campo beneficiarão mais de 50 cidades sergipanas.

Fomentar desenvolvimento está no DNA

De acordo com o presidente do Banese, Helom Oliveira, apoiar e fomentar o desenvolvimento da agropecuária regional, desde a agricultura familiar até os grandes empreendimentos, está entre as prioridades estratégicas do banco. Neste contexto, a instituição destinou há menos de um mês R$ 100 milhões para o crédito rural por meio do Plano Safra 2021/2022, e firmou parceria com o maior hub de startups em inovação no agronegócio das Américas, o AgTech Garage.

“Temos hoje um vasto portfólio de serviços e crédito voltado para apoiar o crescimento de toda a cadeia produtiva do setor agropecuário. Além disso, sempre que necessário, damos suporte para que o nosso acionista majoritário, o Governo do Estado, possa executar as políticas públicas por meio dos nossos serviços bancários, levando assim renda e desenvolvimento para quem mais precisa, com a segurança e a rede de atendimento que só o Banese tem. Com os cartões emitidos pelo banco, os beneficiários do ‘Mão Amiga’ poderão sacar e movimentar os recursos de forma fácil, fomentando assim a economia regional”, destaca Helom Oliveira.

Cronograma de pagamento

Até o dia 16 de dezembro, todos os beneficiários do Programa Mão Amiga – Bacia Leiteira receberão os cartões emitidos pelo Banese para que possam ter acesso ao valor pago pelo governo. Na segunda-feira (13) receberam os cartões os produtores de Nossa Senhora da Glória; na terça-feira (14) os residentes nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. Na quarta-feira (15) será a vez dos produtores de Gararu e Porto da Folha; e na quinta-feira (16) serão os produtores de Monte Alegre e Poço Redondo.

Ascom Grupo Banese