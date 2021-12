Clientes da Energisa podem negociar débitos na Expo Verão 2021

Evento acontece de 17 a 23 de dezembro

Os clientes que desejam negociar os débitos da conta de energia terão mais uma oportunidade com condições especiais. A Energisa Sergipe participará da Expo Verão 2021, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, no período de 17 a 26 de dezembro.

A van itinerante da Energisa estará na Praça de Eventos com condições especiais de parcelamento. Entre as opções facilitadas de pagamento está o desconto de até 40% para quem estiver com faturas a mais de 180 dias em atraso e puder quitar seus débitos à vista. Quem não puder pagar dessa forma, tem a opção de parcelar o valor no cartão de crédito em até 24 vezes e 18 vezes no boleto. Essas condições especiais são voltadas para os clientes das classes: Residencial, Rural, Comercial e Industrial, atendidos em baixa tensão.

“O nosso objetivo é facilitar a vida dos clientes analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível. Estaremos na Expo Verão com um horário diferenciado para atender clientes que não podem se deslocar para os nossos pontos de negociação durante o dia” explica o coordenador comercial, Francis Guimarães.

Para negociar os débitos, basta ir até a van da Energisa, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, apresentar documento com foto e uma conta de energia da unidade consumidora. As negociações podem ser realizadas de 17 a 26 de dezembro, das 16h às 21h, exceto domingo e feriado. A Energisa também está com stand no município de Itabaiana (Em frente ao Supermercado Nunes Peixoto), no município de Nossa Senhora do Socorro, no estacionamento do Shopping Prêmio e no município de Lagarto (CEAC Lagarto).

