Deputado defende a revogação do desconto professores aposentados

Na Sessão Ordinária desta quarta-feira (15), o deputado Iran Barbosa (PT) registrou que participou na tarde de ontem da realização de Plenária promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), espaço que tratou sobre a aposentadoria de professores e professoras. Declarando-se indignado com o cenário atual, Iran Barbosa afirmou que o Governo de Sergipe está sendo muito duro com a categoria diante dos descontos nos proventos dos aposentados.

“É preciso que Governo repense isso. Quero manisfestar minha indignação por insistência do Governo de Sergipe em continuar massacrando os servidores públicos aposentados com desconto abusivo, que na verdade é um confisco aos proventos desses trabalhadores”, ressaltou Iran na Tribuna.

Fato é que em abril de 2020, passou a ser descontado, de todos aqueles que estavam abaixo do teto previdenciário, 14% de seus proventos de aposentadoria. “O Governo de Sergipe, com aval desta Casa, e não com o meu voto, impôs medida mais dura que outros lugares para taxar os proventos dos aposentados. Sergipe fez uma opção draconiana, desastrosa, por taxar a contribuição previdenciária a partir daquilo que ultrapassa o salário mínimo. Isso foi desumano e continua acontecendo”, criticou Iran Barbosa.

O deputado frisou que em todo lugar que onde chega há grito de apelo de professor aposentado para que medida seja revogada. Lembra que a lei que foi aprovada na Casa se estende até dezembro de 2022. “Essa maldade!”, disse o deputado, enfatizando que a realidade está sendo muito dura, e os professores aposentados não estão suportando.

Ele continuou sua defesa afirmando que os anúncios de melhoria de arrecadação precisam reverberar na solução desse problema. “É muito ruim o que está acontecendo. Não é ruim porque as pessoas não querem contribuir, é ruim por contribuição ser excessiva”, explicou. Usando uma expressão simbólica, o deputado afirmou que estão matando a galinha dos ovos de ouro, ao apertar, de forma muito dura, a contribuição dos professores aposentados.

Apelo

Ao final de sua exposição na Tribuna, Iran Barbosa lembra que tem feito, de forma renitente, pedido ao Governo do Estado de Sergipe, a partir da nova condição financeira e orçamentária, a revogação dessa medida, o que considera algo possível de reverter.

“Acredito que os colegas parlamentares devem ouvir também as angústia desses servidores. Foi muito triste ver ontem, colegas meus, professoras que contribuíram a vida inteira para formar gerações, sentadas numa mesa, tomadas pelo cansaço da idade, mas tomadas também por privações e que nós não podemos deixar que continuem acontecendo”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo