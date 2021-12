Eduardo Lima recebe o agradecimento da comunidade do bairro São José dos Náufragos

O dia de hoje ficou marcado para a comunidade do novo bairro São José dos Náufragos na Zona de Expansão, em especial para os moradores da rua Cruzeiro do Sul que tiveram uma das suas mais importantes demandas atendidas.

Após sofrer com os transtornos causados pelas fortes chuvas na região que tornaram o acesso difícil para veículos e pedestres, o líder comunitário pastor Airautel dos Santos (Pr. Tel), procurou e solicitou a ajuda do vereador Eduardo Lima, que de pronto colocou-se à disposição para resolver o problema levando as demandas até o prefeito Edvaldo Nogueira.

No dia último dia 13, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), já estava no local realizando os trabalhos, e o que parecia ser o lançamento de piçarra na rua, saiu melhor que a encomenda. A rua Cruzeiro do Sul está recebendo no dia de hoje, 15, a colocação de borra asfáltica, o que facilitará significativamente o acesso de pedestres e veículos na região.

O pr. Tel como é mais conhecido agradeceu em nome da sua comunidade ao vereador Eduardo Lima pelo empenho, ao prefeito Edvaldo Nogueira e aos demais envolvidos que de alguma maneira contribuíram para realização do trabalho.

“Eu fico muito grato pelo reconhecimento da comunidade do São José na Zona de Expansão, é um local onde ainda se tem muito a fazer e eu certamente continuarei lutando para levar um olhar mais humano para aquela região” afirmou o vereador.

Fonte e foto assessoria