Governo do Estado disponibiliza equipes da Defesa Civil para auxiliar cidades atingidas pelas chuvas no Sul da Bahia

A princípio, os profissionais especializados em gestão de desastres permanecerão durante oito dias na cidade de Itamaraju

Atendendo a uma solicitação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Governo do Estado encaminhou duas equipes com profissionais do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec) para a cidade de Itamaraju, no Sul do Estado na Bahia, que vem a ser o posto de comando que atende 13 municípios da região que foram prejudicados, a fim de contribuir com os trabalhos de recuperação nos municípios atingidos pelas chuvas nos últimos dias.

Segundo o diretor do Depec, Tenente-coronel, Luciano Queiroz, tão logo foi recebida a solicitação, o Governo do Estado se prontificou a disponibilizar ajuda. “Conforme o pedido da Secretaria Nacional, enviamos na manhã de hoje, 15, duas viaturas com quatro técnicos especializados em gestão de desastres, dois deles, engenheiros civis, sendo três da Defesa Civil Estadual e o Coordenador da Defesa Civil Municipal de Aracaju, que irão se somar aos profissionais de outros Estados para auxiliar nos trabalhos de apoio às vítimas”, explicou.

Luciano Queiroz disse ainda que a estadia dos profissionais sergipanos pode se prolongar por mais de uma semana “Entre o Norte de Minas Gerais e o Sul da Bahia 63 municípios foram drasticamente afetados pelas fortes chuvas e tiveram a Situação de Emergência reconhecida pelo Governo Federal. Nossas equipes estarão disponíveis de hoje até o dia 22 de dezembro, podendo estender a permanência de acordo com a necessidade lá apresentada, sendo que todas as despesas dos servidores serão custeadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil”, ressaltou.

Foto: Defesa Civil