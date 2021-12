Influenza: Aracaju vacina 15% a mais e não registra casos em 2021 e aplica 231.600 doses

Em 2021, Aracaju não registrou casos de influenza, de acordo com dados do SIVEP – Gripe – Notificações de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG); em 2020, 84 casos foram registrados. Neste ano, a Secretaria Municipal da Saúde aplicou 231.600 doses da vacina contra a influenza, 30.655 doses a mais que as utilizadas no ano passado.

“Essa diferença significa um aumento nas aplicações de 15,25%, uma vez que em 2020 foram aplicadas 200.945 doses da vacina contra influenza. Com isso, conseguimos aplicar todas as doses que recebemos do Ministério da Saúde, e encerramos a campanha deste ano”, destaca o coordenador de Imunização de Aracaju, Yuri Belchior.

Durante a campanha de imunização contra a influenza em 2021, foram vacinadas 77.607 pessoas da população em geral; 52.047 idosos; 31.673 crianças de 6 meses a 9 anos; 19.914 trabalhadores da saúde; 6.303 pessoas com comorbidades; 3.878 professores; 3.519 gestantes; 1.417 profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; 423 puérperas; 381 trabalhadores de transporte coletivo; 79 caminhoneiros; 66 pessoas privadas de liberdade; e 2 indígenas.

A vacina contra a influenza é oferta durante as campanhas anuais, e não estão disponíveis na rotina das Unidades Básicas de Saúde. Sobre o número de casos, foram registrados 84 casos de influenza em 2020.

Testes

Para a detecção da influenza, o processo é o mesmo da covid-19. A pessoa com suspeita de infecção deve se dirigir aos hospitais municipais Fernando Franco (Zona Sul) ou Nestor Piva (Zona Norte) e procurar o setor de referência para atendimentos de síndromes gripais. Lá, o usuário será submetido ao teste RT-PCR, que será enviado ao Laboratório Central de Sergipe (Lacen) para análise.

Foto SMS