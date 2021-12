Interventora do Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, é homenageada na Assembleia

Em mais um gesto de reconhecimento pelos avanços proporcionados à saúde do Estado, a Interventora Judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, recebeu da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em sessão especial nesta terça-feira, 14, a Medalha Quintina Diniz – honraria que homenageia mulheres que se destacam pela sua atuação familiar, profissional, política ou social junto à sociedade, bem como na defesa dos direitos e da igualdade feminina.

Além de Márcia Guimarães, também foram homenageadas com a medalha a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino; a secretária da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Mércia Feitosa; a secretária Municipal da Saúde de Aracaju, Waneska Barbosa; a superintendente executiva da SES, Adriana Menezes; a ex-secretária de Estado da Saúde, Conceição Mendonça; entre outras mulheres.

A interventora não escondeu a emoção de ser homenageada juntamente com importantes mulheres do Estado. “Me sinto honrada por receber a Medalha Quintina Diniz, mulher que com sua alma educadora, firme, com religiosidade e justiça se destacou pelo protagonismo na luta em defesa dos direitos das mulheres, sendo a nossa primeira deputada estadual eleita”, disse em seu discurso.

TRABALHO EM EQUIPE

Na ocasião, a interventora fez questão de destacar que toda evolução do Cirurgia é fruto de um trabalho em equipe. “Para alcançar o patamar de sucesso no processo de reestruturação do Cirurgia e ser reconhecida pela liderança desse processo é preciso ressaltar que estou sempre acompanhada de pessoas que fazem a diferença naquilo a que se dedicam: cuidar uns dos outros. Mas, para não acabar incorrendo em erro, deixando alguém de fora: agradeço e dedico esse prêmio em nome de Dr. Rilton Morais (diretor técnico) e Dra. Isadora Cardoso (diretora jurídica), aqui representando todos os homens e mulheres que trabalham diuturnamente no cuidado dos nossos pacientes”, disse.

Indicada pela deputada estadual Janier Mota, presidente da Comissão de Saúde da Alese, para receber a medalha, Márcia Guimarães agradeceu a parlamentar. “Agradeço a deputada Janier por ter visto em mim e no meu trabalho a base necessária para tão grande honraria”, ressaltou.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Além de gerir o Hospital de Cirurgia desde o início da Intervenção Judicial na instituição, em novembro de 2018, Márcia Guimarães já possibilitou muitos outros avanços na saúde em Sergipe, com destaque para sua passagem como diretora operacional da Fundação Hospitalar de Saúde e diretora Gestão de Sistemas da SES.

A enfermeira também carrega na bagagem profissional experiências como assessora da Secretária Municipal de Saúde de Aquidabã, sua cidade natal, e na implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Aracaju e na cidade do Rio de Janeiro.