Laranjeiras: Prefeitura promove campanha Compra Premiada

A Prefeitura de Laranjeiras vem com mais uma novidade para valorizar os comerciantes e movimentar a economia local. Neste mês de dezembro, está em execução a campanha Compra Premiada, que prossegue até o dia 10 de janeiro de 2022. Ao longo deste ano, a gestão municipal já realizou outras atividades em incentivo aos comerciantes locais, a exemplo do cartão do servidor.

Para participar da campanha é muito fácil. A cada R$ 30,00 em compras nas lojas do município, o consumidor ganha um cupom e concorre a diversos prêmios, como Tv’s, smartphones, bicicletas, entre outros. O sorteio acontece em 15 de janeiro do próximo ano. O lojista que ainda não se inscreveu e quiser inscrever seu estabelecimento, deve procurar a sede da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e do Trabalho (Calçadão Getúlio Vargas, S/N) ou ir até a Sala do Empreendedor (Muni-shopping), de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e do Trabalho, Janio Dias destacou a importância da campanha. “Com certeza, a campanha será um sucesso. Assim que a nossa gestão lançou a ideia, os lojistas abraçaram e estão bem otimistas. Esse é mais um incentivo para que as vendas neste período natalino aumentem e a nossa economia seja fortalecida”, disse Janio Dias.

O prefeito Juca frisou que: “desde o início da gestão, estamos adotando medidas para o aumento das vendas no comércio local, porque temos compromisso com os laranjeirenses, já que através do aquecimento da economia local, os comerciantes podem gerar empregos para a nossa população. Consequente, o município também aumenta a arrecadação. Com isso, todos saem ganhando”, ressaltou Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.