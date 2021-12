Líderes definem em janeiro quem será o pré-candidato do governo em 2022 

A reunião dos líderes da base aliada do governo Belivaldo Chagas (PSD) não definiu quem será o candidato a governador do grupo, mas serviu para garantir dois pontos: a unidade entre os membros está mantida e ninguém deixará a base. A definição do escolhido deverá ser confirmada até o final de janeiro, quando haverá uma nova reunião. Os líderes têm um entendimento que o nome a ser escolhido representará a todos, sem maiores constrangimentos.

Até onde conseguiu levantar de informações, este colunista mantém o entendimento de que o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) continua sendo o preferido, em especial, da maioria dos prefeitos e lideranças políticas do interior. Tem a simpatia da maioria dos líderes que participou da reunião também. O deputado estadual Luciano Bispo (MDB) reafirmou seu compromisso com o grupo, com o coletivo, mas manifestou seu desejo de compor a chapa majoritária, possivelmente como candidato a vice.

Para o Senado Federal três nomes ainda estão muito bem postos: o ex-deputado federal André Moura, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) e o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Uma fonte que teve acesso a detalhes da reunião explicou que, em momento algum, JB fez qualquer imposição, no sentido de exigir a vaga de senador na chapa. A “costura” aí será grande e vencerá aquele que tiver melhor e maior articulação política.

Uma das grandes “surpresas” da reunião foi o comportamento do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Ele havia manifestado, anteriormente, que não disputaria a eleição e, recentemente, vinha colocando seu nome à disposição. Pelas informações recolhidas por este colunista, diante dos líderes do agrupamento, Edvaldo confirmou suas intenções, mas fez maiores exigências, ou seja, sinalizou que se não for o escolhido, vai respeitar e seguir a decisão da maioria.

Quem deve ter saído bastante satisfeito da reunião foi o governador Belivaldo Chagas que conseguiu aproveitar a oportunidade para que cada liderança expusesse seu ponto de vista, para “lavar a roupa suja” e aparar qualquer tipo de aresta. Com a sinalização para a unidade, o “galeguinho” fica mais à vontade para apontar e melhor conduzir o processo de sucessão ao longo de 2022. A situação alinhada é um “complicador” a mais que os adversários terão que superar.

Agora, cada um dos pretendentes ao governo do Estado, precisam “arregaçar as mangas” e trabalhar até meados de janeiro. Alguns setores apostam na definição para após o Carnaval. Este colunista não acredita, até porque, sem coligações, os pré-candidatos proporcionais (deputados federais e estaduais), com ou sem mandato, precisam desta definição para definirem o melhor partido e se continuam ou não na base governista. É possível que, até fevereiro, o “martelo seja batido”…

Veja essa!

Como “presente de Natal”, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), “treinado” apenas para anunciar antecipação de reajuste salarial e calendário vacinal, se escondeu (ou foi escondido pelo marketing) e não quis anunciar o reajuste de 10,05% na taxa do IPTU em 2022.

E essa!

Seria interessante que o prefeito de Aracaju utilizasse as redes sociais, realizasse uma live, por exemplo, e abrir uma discussão ampla com a sociedade sobre esse reajuste de 10,02% do IPTU no próximo ano, considerando que, até quem terá reajuste salarial, não chegará a um percentual não alto.

O IPTU de Edvaldo

Vale lembrar que as vacinadas distribuídas nas unidades de Saúde de Aracaju foram enviadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e que o pagamento antecipado dos salários do funcionalismo não seria “coisa de outro mundo”, levando em consideração a arrecadação nos cofres com o IPTU tão “salgado”.

O trânsito de Edvaldo I

A coluna vem recebendo reclamações de vários leitores sobre pontos críticos do trânsito de Aracaju que o “prefeito da qualidade de vida” não consegue resolver. O fluxo de veículos que vem da Barra dos Coqueiros, por exemplo, é cada vez maior, e a situação na região do Bairro Industrial e dos Mercados Centrais é caótica. E a turma da SMTT parece que complica mais do que resolve…

O trânsito de Edvaldo II

Outro ponto do trânsito de Edvaldo que vem recebendo muitas críticas é na descida da ponte que vem da Coroa do Meio em direção ao bairro 13 de Julho. Há um semáforo por ali que gera muita confusão e, até, alguns acidentes entre condutores. Os “engenheiros da SMTT” bem que poderiam encontrar uma solução mais viável…

Cadê a maternidade?

Projetada pela gestão do ex-prefeito João Alves Filho (in memoriam), quando os recursos também foram buscados, a Prefeitura de Aracaju iniciou a obra desde o retorno de Edvaldo Nogueira ao comando da gestão e, até agora, a obra não foi entregue para servir à comunidade dos bairros Santa Maria e 17 de Março. Será que estão esperando entrar no ano eleitoral para que a obra seja entregue? MPE, MPE…

Olha a Francileide!

Assim como Larissa e Crerlin, afilhada e comadre respectivamente de Welington Mangueira, presidente da Fundação Renascer, eis que surge a senhora Francileide, lotada no gabinete do presidente, além de ser mais uma beneficiada com cargos (recebimentos) em duplicidade com recursos públicos, sendo por cargo de comissão e paralelamente através de terceirizada, para exercer as mesmas funções, nos mesmos horários e nos mesmos períodos!

Cadê o MPE?

Vem à tona a pergunta que não quer calar: até quando práticas como essas serão aceitas pelos órgãos de fiscalização e controle e pela sociedade que banca, com seu suor, essa farra com recursos públicos?

Coisas da Renascer I

Ainda na Renascer, um ex-servidor terceirizado apresentou um pacote de denúncias envolvendo comissionados, que dentre diversas asneiras, utiliza carro público para ir ao motel, obrigava ex-terceirizados a pagar conta em pizzaria sob ameaça de demissão, como também determinava ser conduzido a outro Estado com veículo de posse de um ex-servidor, como tantas outras irregularidades que, evidentemente, este espaço irá divulgar, uma a uma!

Coisas da Renascer II

Para não deixar passar em aberto, estamos concluindo as apurações das duas últimas nomeações que ocorreram na “interminável novela” da Fundação Renascer. Tem a noiva de uma “autoridade” e o senhor “encrencado” com um órgão de fiscalização no exercício de atividades anteriores!

Olha as demissões

Como quem avisa amigo é, os leitores não se surpreendam se, em breve, vierem novas exonerações de Diretores, com a mesma fundamentação dos últimos que por lá passaram e foram responsabilizados pelos desmandos. Com um detalhe: nada era do conhecimento do presidente…

Lançamento I

Os deputados estaduais prestigiaram, no final da tarde dessa segunda-feira (13), no hall do Anexo Administrativo I do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), o lançamento da segunda edição do livro ‘Sabedoria Popular II – Máximas, reflexões, outros saberes e amenidades no Zap Zap’, de autoria do Desembargador Edson Ulisses de Melo, Presidente do Poder Judiciário.

Lançamento II

O Sabedoria Popular II é resultante de pesquisa em mensagens que circulam no aplicativo WhatsApp. Reúne máximas, reflexões, saberes e amenidades. O autor da obra, desembargador Edson Ulisses, agradeceu as presenças dos parlamentares sergipanos e enalteceu a relação harmônica que o Poder Judiciário mantém com a Assembleia Legislativa.

Edson Ulisses

“Nós mantemos a melhor relação (TJ e Alese) possível. O respeito é recíproco, a independência na forma da Constituição Federal e a amizade entre os titulares dos três poderes. Minha intenção com este livro é levar para o conhecimento dos leitores, do povo sergipano, aquilo que é popular, colhido nas plataformas digitais. Essa coletânea surgiu do espírito de observação de mensagens interessantes para o dia a dia das pessoas”, pontuou o desembargador.

Zezinho Sobral

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), prestigiou o lançamento e disse que o desembargador Edson Ulisses é uma figura que orgulha e representa bem o Judiciário sergipano. “Pela sensibilidade de Edson Ulisses, que é um escritor que valoriza, sobretudo, a sabedoria popular. Eu sou um fã incondicional dessa cultura. Quando temos uma obra sobre Sabedoria Popular também estamos valorizando a cultura sergipana, da nossa gente. Muito feliz em participar, parabenizar e aplaudir pelos relatos trazidos”.

Luciano Bispo

O presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), também prestigiou o lançamento e disse que “tenho que parabenizar o desembargador pelo livro. Já li a primeira edição e agora ele vem com a sua continuidade. É uma leitura gostosa de se fazer. Independentemente da posição em que se encontra, Edson Ulisses é um apaixonado pela cultura popular, um cidadão humano e que, como presidente de um Poder, nós mantemos a melhor relação possível, com independência, mas com extrema harmonia”, disse. O também deputado Tallyson de Valmir (PL) também prestigiou o lançamento.

Márcio Macedo I

Durante o lançamento do livro de Edson Ulisses, o ex-deputado federal Márcio Macedo (PT) foi prestigiar e conversou demoradamente com este colunista. Falou de seus projetos políticos e do PT em Sergipe e no País para 2022, mas pediu reserva em alguns pontos.

Márcio Macedo II

Durante a solenidade, Márcio também encontrou e conversou com o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que estava acompanhado do filho e deputado estadual Talysson (PL) e do prefeito de Itabaiana, Adaíton Sousa (PL). Pouco, mas falaram sobre 2022…

Exclusiva!

Como observador do encontro, este colunista avalia que Márcio Macedo e o PT aguardam por uma decisão política de Valmir de Francisquinho sobre 2022. Os petistas, que trabalham o nome de Rogério Carvalho para o governo, sinalizam que há espaço para Valmir como candidato a vice-governador ou a senador da República.

Bomba!

A aposta deste colunista é que Valmir de Francisquinho deve disputar uma cadeira na Câmara Federal, mas que vem observando a disputa pelo Senado. Mas no hall do TJ/SE ele confirmou que o desejo da Executiva Nacional do PL é que ele saia candidato a governador e lidere o palanque pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro em Sergipe.

Sem o PT!

Aí não precisa ser especialista em política para concluir que, se ficar no PL, Valmir de Francisquinho não estará no palanque de Rogério Carvalho em 2022. Mas nas conversas mantidas nos bastidores, ele também não descarta caminhar com o agrupamento do governador Belivaldo Chagas. É tudo um jogo para avaliar o melhor cenário…

Recursos para Educação I

O governador Belivaldo Chagas anunciará, nesta quarta-feira (15), o maior repasse da história da Educação de Sergipe. Por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin), em 2022, serão destinados R$ 67.981.646,00 para que as unidades escolares tenham mais autonomia e possam qualificar as ações diárias.

Recursos para Educação II

Pela primeira vez na história da educação, também, serão destinados investimentos do Profin para aquisição de uniforme escolar. Em 2021, foram R$ 54.768.938,00 destinados às escolas somente por meio do Profin. O anúncio será realizado, a partir das 10 horas, no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória (Rua Vila Cristina).

Recursos para Educação III

Belivaldo também apresentará um balanço das atividades da Educação nos últimos três anos, a partir dos temas: Educação como Política de Estado, Fortalecimento do Regime de Colaboração entre o Estado e seus municípios, assim como do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas (Profin).

Alô Itabaianinha!

Chega a informação que a secretária de Saúde do município de Itabaianinha também presta serviços no município de Tobias Barreto! Caso esse jornalista não esteja equivocado, a função de secretária exige dedicação exclusiva! Com a palavra a secretária, para que os esclarecimentos necessários aos contribuintes de Itabaianinha sejam feitos.

OAB/SE

O presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe, Danniel Costa, teve uma reunião através de videoconferência com Marco Freitas, presidente da Junta Comercial de Sergipe e James Matos, diretor-presidente da Vox Tecnologia, empresa que detém a ferramenta de gestão do Portal Agiliza. O objetivo é integrar a OAB-SE ao Portal para deferimento de abertura e alterações de registros dos escritórios de advocacia de forma automática e 100% digital.

Pioneirismo

Hoje, 90% dos procedimentos na JUCESE duram menos de 30 minutos, o que faz com que a Junta de Sergipe, durante os dois últimos meses (outubro e novembro), seja considerada a mais rápida do Brasil. Já a Vox Tecnologia atua junto a onze estados no Brasil, sendo que o modelo que a empresa pretende implantar para a OAB/SE seria pioneiro no país.

Danniel Costa

“Inicialmente, já em janeiro de 2022, queremos tornar a análise de viabilidade de nomes automatizada e, posteriormente, a análise de registro, facilitando a vida dos advogados e advogadas que não mais precisarão se deslocar à OAB-SE para solicitar esses serviços. Deixei claro para o presidente da Jucese e para o diretor da Vox que a OAB-SE não mediará esforços para tornar todo o processo digital”, destacou Danniel Costa.

Jucese

Marco Freitas elogiou a iniciativa do presidente eleito da OAB-SE que, antes mesmo de tomar posse, já procurou a Jucese para dar início a esse processo. “Hoje, temos um ambiente de registros moderno, seguro e rápido. E a Ordem dos Advogados não pode ficar de fora dessa realidade. Será um grande benefício a todos os profissionais do Direito quando a instituição estiver totalmente integrada ao sistema”, afirmou Marco Freitas.

Agro em alta I

Desde a posse do secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, não param de surgir ações e investimentos para o fortalecimento do setor. Na última segunda-feira (13) o governador Belivaldo Chagas anunciou, ao lado do secretário Zeca, em Nossa Senhora da Glória, o programa Pró-Campo. Os valores superam R$ 100 milhões e serão contemplados mais de 50 municípios sergipanos.

Agro em alta II

Os valores por investimento serão: Infraestrutura em estradas – R$ 57.427.310,58; Programa Novo Lar (Rural) – R$ 580.000,00; Mecanização Agrícola e Agroindustrialização – R$ 16.691.315,73; Pró-Sertão Bacia Leiteira – R$ 3.700.000,00; PAA-Leite – R$ 3.751.374,86; Recuperação de Perímetros Irrigados – R$ 981.515,83;

Agro em alta III

Melhoria Genética de Rebanhos – R$ 210.000,00; Bancos de Palma Forrageira – R$ 80.000,00; Sistemas de Abastecimento de Água – R$ 9.360.061,31; Recuperação de Aguadas – R$ 4.910.772,90; Sistemas de Dessalinização – R$ 3.374.000,00; Recuperação de Barragens – R$ 780.000,00.

Laranjeiras, Laranjeiras…

Uma recente festa realizada no município foi marcada por um flagrante inusitado: mesmo sem nenhum problema de “saúde”, alguns populares deixaram o evento e pegaram uma “carona” entrando no fundo de uma ambulância do município. Isso que é assistência de saúde da população: a ambulância leva e traz as pessoas para os eventos. Isso é compromisso com o cidadão. Nota 10 para a saúde municipal…

Alô São Cristóvão I

Convidado para a tradicional confraternização de natal na chácara da ex-vereadora e hoje uma das principais lideranças da oposição em São Cristóvão, o vereador Neto Batalha recebeu dos anfitriões a notícia de mais um apoio a pré-candidatura ao cargo de deputado estadual. Gedalva e o esposo Carlos Umbaubá (ex-prefeito de São Cristóvão) declararam que a confiança em Neto Batalha fortalece todo agrupamento da oposição para os pleitos de 2022 e 2024.

Alô São Cristóvão II

O objetivo desta união é eleger Neto Batalha para Assembleia Legislativa e dois anos depois apoiar Gedalva Umbaubá nas eleições para prefeitura de São Cristóvão. Além de outras lideranças políticas da região, o encontro contou com a presença do ex-deputado André Moura que reafirmou o seu compromisso com o município e falou sobre a importância desta união por São Cristóvão. Também prestigiou a confraternização, o superintendente do Ministério da Saúde, Tiago Rangel, representando o deputado federal, Laércio Oliveira.

Kitty Lima I

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou uma indicação da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) solicitando ao Governo de Sergipe a construção de um Hospital Regional em Nossa Senhora das Dores, a fim de atender ainda a demanda da região do médio sertão.

Kitty Lima II

De acordo com a parlamentar, a construção de um Hospital Regional em Dores é um anseio antigo da população que precisa se deslocar para municípios vizinhos como Capela, ou até mesmo para a capital, em busca de atendimento hospitalar especializado. Para Kitty, a construção de um hospital no município possibilitará uma assistência de maior qualidade e agilidade ao município e atender ainda a população de cidades circunvizinhas.

Kitty Lima III

“Tenho recebido muitas queixas da população de Dores que precisam sempre viajar para cidades vizinhas e até mesmo para Aracaju em busca de atendimento médico, e a construção dessa unidade no município facilitará muita a vida desses pacientes que precisam de um atendimento mais complexo. Por isso estamos fazendo esse apelo ao governador Belivaldo Chagas, buscando sensibilizá-lo para a situação dos dorenses que precisam de uma rede de assistência médica ampla e de qualidade”, justifica.

Eduardo Amorim I

Em entrevista ao radialista Jairo Alves, na Rádio Cultura, o presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, falou sobre as perspectivas políticas do partido para as eleições de 2022 no cenário local e nacional. Ele reforçou que é pré-candidato ao Senado e que o PSDB também prepara nomes para as chapas proporcionais em Sergipe.

Eduardo Amorim II

“Sigo disposto e determinado no intuito de disputar o mandato de senador. Muitos falam que é difícil, pois é apenas uma vaga, mas coloco meu nome à disposição e deixo que o povo escolha. Já estive no Congresso e trabalhei por nosso estado e pelos municípios, sendo escolhido o melhor senador do Brasil com nota máxima. Destinei recursos para diversas áreas, inclusive para as que não eram lembradas, a exemplo da Cultura”, salientou.

Eduardo Amorim III

Eduardo Amorim ressaltou que a sigla também vai apresentar chapas para deputado estadual e federal. “O partido apresentará sim nomes que desejam disputar estes mandatos e que venham também para contribuir com o fortalecimento do PSDB em nosso estado. Já estamos tratando disso e no momento oportuno estaremos divulgando”, pontuou.

Segue aberto

Questionado sobre a definição de apoio a pré-candidato a governador, o presidente estadual do PSDB disse que segue aberto ao diálogo. “Não há qualquer restrição a isso. Porém, no momento decisivo só contará com o nosso apoio para o governo do Estado quem tiver compromisso com as pautas que sempre defendemos, especialmente na Saúde, a exemplo do Hospital do Câncer e do Centro de Diagnóstico por Imagem. Sonhos grandes, mas possíveis de realizar”, enfatizou.

Lagarto

A Prefeitura de Lagarto realizou a entrega do recapeamento asfáltico dos Residenciais João e Júlia Nogueira, no Bairro Estação? em Lagarto. Ao todo, foram investidos R$ 2 milhões, através de emenda parlamentar do deputado federal Gustinho Ribeiro. A obra dos residenciais contemplou 16 ruas que foram totalmente asfaltadas, com sinalização e levando uma melhor mobilidade urbana para todos os moradores e quem passa pela localidade. “Estamos trazendo investimentos nunca vistos na história de Lagarto. O nosso mandato é instrumento de melhoria na vida da nossa gente”, afirmou,

Visitas

Após a inauguração do recapeamento asfáltico dos residenciais João e Júlia Nogueira, o deputado federal Gustinho Ribeiro visitou as obras do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bairro Matinha, que vai oferecer 16 modalidades olímpicas para as crianças e jovens de Lagarto. “Para esta obra, destinamos R$ 1 milhão e destravamos recursos em Brasília”, disse Gustinho.

Maria do Carmo I

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em reunião deliberativa semipresencial votou e aprovou por unanimidade, em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 256/2015, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves (DEM), que institui o programa de certificação do artesanato brasileiro. A matéria, relatada pela senadora Kátia Abreu (PP-TO), segue para apreciação da Câmara dos Deputados.

Maria do Carmo II

A proposta de Maria do Carmo visa a valorização do artesanato brasileiro, a ampliação de sua presença no mercado nacional e internacional, bem como a garantia de maior reconhecimento, renda e qualidade de vida aos artesãos.

Maria do Carmo III

“São inúmeras famílias que vivem desse importante ofício, mas que, infelizmente, não tem o devido reconhecimento e valorização”, disse a senadora, acrescentando que o sua iniciativa tem o propósito de estimular a competência técnica e empresarial dos artesãos e de suas unidades produtivas, assim como o desenvolvimento da consciência desses profissionais sobre os valores culturais, estético-formais e socioambientais relacionados à atividade.

Amigo da Marinha I

O empresário e professor José Wilson Santos, CEO do Grupo VIDAM, foi condecorado com a Medalha Amigo da Marinha durante cerimônia militar em Aracaju. A honraria é concedida desde 1966 para agraciar personalidades civis e militares que tenham se distinguido no relacionamento com a Marinha do Brasil e na disseminação da mentalidade marítima junto à sociedade.

Amigo da Marinha II

O empresário valorizou a homenagem e enalteceu o compromisso das Forças Armadas Brasileiras na promoção do bem-estar social e do desenvolvimento da Nação. “Sinto-me honrado pelo título, jamais vaidoso e tampouco arrogante. Serei ainda mais humilde e motivado para a prática do bem comum. A essência da amizade reside na proteção mútua, mas também na celebração das conquistas. AVANTE MARINHA DO BRASIL com a sua nobre missão de servir a sociedade”, frisou o professor José Wilson.

ExpoVerão I

Na próxima sexta-feira (17) será aberta a ExpoVerão 2021 – maior feira multissetorial após o início da pandemia. O evento, realizado na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, vai reunir dezenas de segmentos até o dia 26 de dezembro. O público terá acesso a feira a partir das 16h, contudo, a solenidade de abertura acontecerá a partir das 17h30, com a presença de autoridades. Logo após, será realizado o Cortejo um Sonho de Natal, com o apoio da Fecomércio Sergipe.

ExpoVerão II

As estruturas estão sendo montadas desde a última quinta-feira. A expectativa é que tudo fique pronto já na quarta, para que na quinta os expositores possam receber seus stands para decorar. “É uma emoção muito grande ver o evento se aproximando. Quem passar pela Orla vai ver uma boa parte da estrutura já montada”, afirma Alexandre Porto, da Êxito Eventos, organizadora da feira.

Expectativa

São mais de 10 mil m² de muitas compras, cultura, gastronomia, entretenimento, atividades fitness, academia pet e muito mais. Ao todo, 14 segmentos estarão divididos em vários setores. A expectativa é que o projeto consiga movimentar a economia sergipana neste fim de ano. A ideia é que a feira gere em torno de R$ 5 milhões em volume de negócios. Serão mais de 100 expositores de vários segmentos – de grande porte ao pequeno artesão. Serão mais de 500 pessoas trabalhando durante o evento, além da cadeia de empregos gerada indiretamente.

Banco Safra I

O Banco Safra, que tem sob gestão R$ 1 trilhão e 700 bilhões de recursos de terceiros, agora conta com o escritório de investimentos credenciado no Estado de Sergipe: o Zahav Investimentos. Com 180 anos de tradição e excelência em seu segmento, o Safra por meio do Zahav Investimentos oferece um portfólio consistente, de qualidade e rentabilidade com selo Safra Especialista.

Banco Safra II

“Em um tempo que se proliferam no mercado de investimentos perigosas incursões de ganho rápido e fácil, viemos a Sergipe para ofertar ao nosso público produtos sofisticados e diferenciados, antes acessíveis somente nos grandes centros, trazendo valor, solidez e segurança junto a uma marca de 180 anos de histórias pra contar”, reforça o sócio-fundador do Zahav Investimentos, Rafael Leleu.

Banco Safra III

Apto a distribuir os produtos do Banco Safra com a segurança e expertise necessárias, o Zahav Investimentos nasceu de um ousado plano para o mercado sergipano, sonhado em conjunto por seu sócio-fundador, Rafael Leleu, e pelo Banco Safra. “Nesta quarta-feira, às 19h30, para marcar a inauguração do escritório em Aracaju, será oferecido um coquetel para um pequeno e seleto grupo de pessoas”, conta Rafael Leleu. O Zahav Investimentos fica localizado na avenida Jorge Amado, 824-A, no Bairro Jardins, em Aracaju.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]