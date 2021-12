Neste final de semana, acontece em Propriá o “I Propriá Fashion Week Festival Internacional”

Com as presenças das modelos internacionais, Joana D’arc e Joana Aparecida.

De 16 a 18 de dezembro, o evento contará com um Workshop de Moda para jovens de 12 a 18 anos, meninos e meninas. Vale ressaltar que no evento do próximo sábado acontecerá, também, apresentações folclóricas, literatura de cordel e shows musicais com Chiko Queiroga e Antônio Rogério, além de artistas propriaenses.

Este é um projeto piloto, de divulgação da cidade de Propriá a nível internacional, visando manter um intercâmbio cultural entre a cidade de Propriá e a Europa. Esse ano serão selecionados alguns jovens para expectar uma possibilidade de uma carreira internacional como modelo, além de receberem certificado e um portfólio com suas principais fotografias.

O evento contará ainda com a presença especial da Cônsul Geral do Brasil, em Madri, Gisela Padovan, que vem a convite da gestão municipal, e da dupla Chiko Queiroga e Antônio Rogério.

Os convidados e convidadas terão a oportunidade de também, usufruir das belezas naturais do nosso município.

