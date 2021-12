PMA promove eleição para gestores escolares da rede municipal

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), está realizando, nesta quarta-feira (15), eleições diretas para novos gestores escolares das unidades de ensino da rede municipal. As urnas estão disponíveis para votação das 7h às 17h nas escolas que funcionam durante dois turnos e até às 21h nas que funcionam, também, à noite.

Serão eleitos diretores e coordenadores – pedagógicos e administrativos – para o exercício de dois anos de mandato, compreendendo os anos de 2022 e 2023. Para todas as 58 escolas onde ocorrem as eleições, a Semed enviou um kit eleitoral, contendo urnas, cédulas e ata de apuração.

Este processo democrático nas escolas públicas da capital sergipana só foi possível a partir da sanção da Lei Complementar nº 166, de 5 de julho de 2018, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, que garantiu a retomada da Gestão Democrática na rede de ensino do Município.

A secretária da Educação de Aracaju em exercício, Antônia Arimatéia, afirma que este momento de eleição das equipes gestoras é, antes de qualquer coisa, um exercício de democracia, em que alunos, professores, pais e funcionários estão sendo convidados a exercer o direito do voto direto. Desta forma, segundo ela, juntos, é possível consolidar toda a estrutura organizacional da gestão da escola.

“Apesar do município de Aracaju ser precursor neste tipo de gestão, durante muito tempo perdemos essa possibilidade e, quando chegamos, em 2017, tínhamos uma administração escolar que não era, de fato, democrática. Em 2018, a partir da lei, tivemos a possibilidade de revitalizar toda essa estrutura de democracia na rede. É muito importante acentuarmos o quanto defendemos esta participação. A partir dela, também, ensinamos ao aluno que este processo de escolha reverbera, ainda, no decidir pelos seus outros representantes legais, seja para o conselho tutelar, um vereador, deputado ou demais cargos eletivos”, frisa a secretária em exercício.

O resultado será conhecido ainda nesta quarta-feira, a partir do momento que cada escola fechar suas urnas. As que tem dois turnos, a partir das 17h já estará com seu resultado, sendo que há um prazo de envio para a Secretaria da Educação, que vai até a quinta-feira, dia 16. Os eleitos serão empossados no próximo dia 30.

Engajamento da comunidade escolar

A participação da comunidade escolar não está restrita ao momento de eleição e estende durante todo o período letivo, com a formação de um conselho escolar que acompanha, de forma direta, as ações da unidade escolar. Como pontua a diretora Jocivânia Barreto, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Arthur Bispo do Rosário, no bairro José Conrado de Araújo, esta participação é a chave para a melhoria da educação.

“Acredito que a principal importância de um ato como este é a participação ativa da comunidade escolar, tanto pais, como professores e servidores têm poder nas decisões. É um momento para refletir sobre a gestão, o que esperam, o que pretendem da escola. Nós seguimos uma diretriz, mas há situações, aplicações de recursos, que eles podem indicar como será o melhor uso”, declara a diretora.

Pruciellen Tamires é mãe de Natasha Sophie, aluna do 2º ano na Emef Arthur Bispo, e já fez parte do Conselho Escolar desta unidade de ensino. Ela conta que é de suma importância que haja este poder de participação entre a comunidade escolar, já que, desse modo, há maior proximidade entre o papel de todos e transparência em cada decisão.

“Estar dentro da escola é saber as necessidades do aluno de uma forma geral, integrando não só a escola, mas toda a comunidade ao redor dela. Todo mundo, em conjunto, podendo participar, traz mais segurança para nós, que somos pais, em relação ao desenvolvimento da nossa criança. Este é o último ano da minha filha aqui, mas espero que todos continuem a andar juntos e possam trazer mais melhorias de um modo geral”, expressa Pruciellen.