Prefeito de Poço Verde critica deputados que não enviaram emendas ao município

O prefeito da cidade de Poço Verde, Iggor Oliveira (PSD), foi entrevistado no Programa TV Web, da TV Imperatriz, no município de Tobias Barreto. Na oportunidade, ele fez duras críticas aos deputados federais por não destinarem nenhum recurso para o município administrado por ele.

“Digo aqui, nenhum deputado federal da Região Centro-Sul mandou uma emenda para Poço Verde. Chegam para pedir votos, tem aí os acordos políticos, mas nenhum encaminhou sequer R$ 1 real para Poço Verde nesse momento”, desabafou Iggor.

O gestor aproveitou para conclamar a população das cidades que compõem a Região Centro-Sul do Estado, para em 2022 eleger, pelo menos, um deputado federal da região. Segundo ele, esta seria uma forma de ter alguém que olhe para esta parte importante de Sergipe.

– Nós temos metade do eleitorado em Sergipe, salvo engano são 500 mil votos, e não ter condições de as pequenas cidades elegerem um deputado federal que possa estar em Brasília defendendo o Vale do Rio Real, as pequenas cidades, os pequenos prefeitos, os pequenos vereadores, as pequenas lideranças, isso não é possível, completou o prefeito.

Vale ressaltar que, segundo se comenta na Região Centro-Sul, o prefeito Iggor Oliveira deve declarar apoio a uma futura candidatura de Thiago de Joaldo.