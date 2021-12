Qualidade Informação Pública e Transparência dos Portais

A SETC, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2021, iniciou mais um ciclo de avaliações nos Portais de Transparência dos Órgãos e das Entidades do Estado. Desta vez, inserindo requisitos de padronização e elevando a qualidade das informações disponibilizadas pelos Órgãos e Entes Estaduais em seus respectivos sites de transparência, de maneira acessível, clara e compreensível ao cidadão.

O aumento do interesse sobre a transparência pública, advindo, em parte, da Lei de Acesso à Informação, motivou os Órgãos e as Entidades a trabalhar, em 2021, a “qualidade das informações” dispostas nos portais da transparência das Unidades Gestoras do Estado, principalmente, após a superação das seguintes fases: implantação e, posteriormente, conscientização.

E bem verdade que a almejada transparência, mesmo sendo de grande valia ao cidadão, vai além da publicidade e visibilidade, pois ultrapassa os limites da publicização das informações, haja vista a preocupação, sobretudo, com a inteligibilidade da informação captada pelo cidadão. Assim, a simples obtenção de informação não pode ser definida como transparência se não for totalmente compreendida pelo usuáriodo portal.

Afinal, essa ação está sendo realizada concomitantemente entre a SETC e cada Unidade Gestora Estadual. Segundo o secretário, Alexandre Figueiredo, a SETC tem como uma das prioridades: ” a construção conjunta de uma nova visão de transparência pública”.

Foto assessoria