TCE entrega presentes doados pelos servidores ao Papai Noel Correios

Mais de 200 presentes adquiridos por membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) foram entregues aos Correios nesta quarta-feira, 15, após a adesão do órgão à campanha ‘Papai Noel dos Correios’. Já são 12 anos consecutivos em que a Corte de Contas se soma à iniciativa que atende aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social.

A entrega dos brinquedos foi feita pelo conselheiro presidente, Luiz Augusto Ribeiro, ao superintendente dos Correios em Sergipe, Rosinaldo Ramos Garcia. “Esta importante ação solidária dos Correios já faz parte também do calendário de atividades do Tribunal de Contas do Estado. Quero agradecer a todos os integrantes de Casa que adotaram as cartas e contribuíram para que essas crianças tenham um natal mais feliz”, afirmou o conselheiro Luiz Augusto.

A campanha Papai Noel dos Correios nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios.

“É o décimo segundo ano que o Tribunal vem nessa parceria, é um padrinho corporativo no qual as cartinhas são adotadas por todos os funcionários; envolve muita gente e só temos a agradecer justamente porque essas 215 cartinhas adotadas estão fazendo crianças felizes”, destacou o superintendente dos Correios.

Missa Natalina

Também nesta quarta-feira foi realizada a tradicional Missa de Natal no TCE/SE, celebrada pelo padre Marcelo Conceição. O momento de fé e confraternização reuniu servidores de todos os setores do órgão.​ Entre os presentes estavam o conselheiro Flávio Conceição, a conselheira Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello.

Por DICOM/TCE