Vereador Cícero pede melhorias para postos de saúde no Santa Maria 

O vereador Cícero do Santa Maria (PODEMOS) utilizou o pequeno expediente da Câmara Municipal de Aracaju para pedir à Secretaria de Saúde do Município algumas melhorias de forma urgente para os postos de saúde do Santa Maria e do bairro 17 de março. Além das mudanças para melhoria da rotina dos funcionários e pacientes, existe uma grande necessidade da reconstrução da Unidade Básica de Saúde Elisabeth Pita, pois segundo o vereador a Unidade está de forma improvisada em um local que não comporta uma estrutura digna. ” A nossa comunidade precisa que esse posto seja reconstruído, pois no local atual as salas não são adequadas para os atendimentos, e existem salas que estão até isoladas de tanta falta de estrutura”.

Cícero também mencionou o fato de que o pedido para reconstrução do posto Elisabeth Pita existe há muito tempo, e que durante esse período a prefeitura paga o aluguel do local atual, mas não entende o porquê que a obra não começou. ” O Prefeito Edvaldo Nogueira já me informou que faltava apenas a licitação para o começo da reconstrução, mas até agora não deram início a obra mesmo sendo pago pela prefeitura o aluguel de um espaço que é insuficiente para a demanda do povo do bairro Santa Maria” finalizou o vereador.

Assessoria