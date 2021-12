Banco do Brasil realiza leilão de mais de 130 imóveis residenciais, sendo dois em Sergipe

O evento acontecerá no próximo dia 21 de dezembro

A Frazão Leilões será a responsável por leiloar 137 imóveis, entre eles casas e apartamentos, do Banco do Brasil no próximo dia 21 de dezembro às 11h. Os estados contemplados são Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Em Alagoas, são cinco casas presentes no leilão, duas na cidade de Anadia, uma em Palmeira dos Índios, uma em Pilar e uma em Teotônio Villela. O valor dos lances iniciais são respectivamente de R﹩46.331,00, R﹩44.896,00, R﹩ 50.645,00, R﹩52.320,00 e R﹩ 38.546,00.

Só no estado de Goiás, são 29 casas e 13 apartamentos. Um desses destaques está sendo destaque do leilão, o apartamento localizado na Rua RP7, Luziânia, de 46,23 m². Sua avaliação é de R﹩94.447,06, mas seu lance está a partir de R﹩ 48.546,00.

Já Sergipe conta com duas casas, ambas na cidade de Nossa Senhora do Socorro. A primeira fica localizada na Rua R, com 125m² de terreno, dois quartos e um banheiro e seu lance é de R﹩ 49.227,00, mais de 50% abaixo do valor avaliado. A segunda está situada na Rua 68, mas conta com a mesma metragem e divisão interna do imóvel anterior e também está com o seu lance mais de 50% abaixo do valor avaliado, sendo R﹩ 49.936,00.

Os interessados poderão participar do leilão pela internet no site , onde poderão ver fotos e documentos de todos os imóveis.

Sobre a Frazão Leilões – A Frazão Leilões é uma das empresas referência no Brasil na realização de leilões de imóveis. Só no ano de 2020, levou a leilão mais de 2.500 imóveis, sempre com atuação em todas as fases do processo, desde a avaliação e organização de lotes até a emissão de toda a documentação necessária, com todo o suporte e transparência às partes envolvidas – das empresas que anunciam os bens aos compradores.

Por Giovanna Rebelo – Frazão Leilões