Belivaldo anuncia maior repasse da história da Educação em SE

Belivaldo Chagas anuncia maior repasse da história da Educação estadual

Serão destinados R$ 67.981.646,00 em 2022, para que as unidades escolares tenham mais autonomia e possam qualificar as ações diárias

O governador Belivaldo Chagas anunciou, nesta quarta-feira (15), o maior repasse da história da Educação de Sergipe. Por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin), em 2022, serão destinados R$ 67.981.646,00 para que as unidades escolares tenham mais autonomia e possam qualificar as ações diárias. Pela primeira vez na história da pasta, também, serão destinados investimentos do Profin para aquisição de uniforme escolar. Em 2021, foram R$ 54.768.938,00 destinados às escolas somente por meio do Profin.

“Mais uma vez a gente bate recorde com relação ao Profin. No ano passado, foram cerca de R$ 55 milhões distribuídos com as escolas e, em 2022, a gente se aproxima da casa dos R$ 70 milhões. É a forma que encontramos de dar melhores condições aos diretores nas suas gestões. Os recursos em caixa facilitam o dia-a-dia da escola, se surgir algum problema, o diretor resolve porque o dinheiro está em caixa e, a partir desse ano, o dinheiro vai ser suficiente, inclusive, para adquirir fardamento para os alunos. Portanto, extremamente importante, um dia de alegria, de felicidade para a área da educação no Estado de Sergipe”, disse Belivaldo.

O governador destacou que a ampliação dos recursos é possível devido à gestão e planejamento. “São recursos que recebemos e fruto, também, da economia que foi feita, do foco no planejamento. Conseguimos fazer isso em 2021 e faremos em 2022, assim como em 2019, mesmo antes da pandemia, fizemos também altos investimentos”, enfatizou.

Para o diretor do Centro de Excelência Professora Ofenísia Soares Freire, David Figueiredo, mesmo em meio à pandemia, o governo do Estado não deixou de priorizar a educação pública trazendo benefícios para toda a população. “Isso garante a permanência do aluno, pois o Profin pode adquirir bens permanentes, como televisão, DVD, data show, ar-condicionado, que estimulam a permanência do aluno na escola, além de melhorar o ensino-aprendizagem. Com os investimentos que estão sendo oferecidos pelo governo do Estado, todas as escolas estão apropriadas para os alunos iniciarem e concluírem o ano letivo” destacou.

Na ocasião, o governo do Estado também apresentou um balanço das atividades da Educação nos últimos três anos. No período, foram R$ 471.169.147,00 investidos na educação estadual, em obras, projetos, segurança escolar, tecnologia, e no Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin).

“Não tivemos recursos novos, o que houve foi uma melhor gestão com o basicamente os mesmos recursos. E queremos continuar assim, porque esses recursos têm efeito na qualidade da educação e na equidade de acesso para todos os estudantes”, explicou o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho.

Foto: Mário Sousa/Supec