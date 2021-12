Belivaldo expõe obras realizadas através de um trabalho sério com a Construção Civil

O governador Belivaldo Chagas (PSD) mostrou nesta quinta-feira (16) um grande volume de projetos executados pelo Governo do Estado, desde a sua posso em 2019 até esses últimos dias de 2021, tendo seu trabalho reconhecido por todos os que compareceram à reunião-almoço de final de ano, promovido pelas Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp).

O governador Belivaldo Chagas se declarou extremamente lisonjeado e grato pelas homenagens que recebeu durante a reunião e disse que “este é um reconhecimento muito importante, feito pelos principais representantes da Construção Civil, de um trabalho sério de gestão e planejamento que nos permite chegar a este momento com R$ 3,1 bilhões de investimentos em todas as áreas”.



– Ao presidente da Aseopp, Luciano Barreto, este defensor intransigente do desenvolvimento do nosso Estado, reiterei todos os esforços que fizemos nas contas públicas desde o primeiro dia de mandato, em nome do equilíbrio fiscal, e apresentamos aos presentes todo o panorama de obras e projetos já em execução ou previstos para 2022″.



São investimentos na aceleração do investimento público, estímulo ao setor econômico, proteção à população mais vulnerável e melhorias na rede estadual de educação e de Saúde, que trarão ainda mais melhorias para toda a população.



– O setor da construção civil é um dos que gera mais emprego e renda no nosso estado e esta parceria com o poder público é fundamental para o desenvolvimento de Sergipe, admitiu Belivaldo.