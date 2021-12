Belivaldo inaugura Espaço Banese + Agro Governador Luiz Garcia em homenagem justa

Está inaugurado oficialmente o Espaço Banese + Agro Governador Luiz Garcia, um símbolo desse novo tempo do banco de todos os sergipanos no fomento ao desenvolvimento da nossa agropecuária!



Instalado no prédio da agência São José, em Aracaju, o espaço será especializado no atendimento de toda a cadeia produtiva do setor, ajudando desde o pequeno agricultor familiar até o grande produtor do agronegócio. Além de linhas de crédito, que para financiamentos terão um valor recorde de R$ 100 milhões por meio do Plano Safra 2021/2022, o Banese + Agro vai apresentar soluções e colocar os empresários do setor em conexão com as mais de 900 startups que fazem parte do AgTech Garage, um dos maiores hubs de inovação no agronegócio do mundo.



– E nada mais justo do que o espaço homenagear Luiz Garcia, um homem de visão, grande responsável pela criação do banco que é tão importante no desenvolvimento econômico de Sergipe em toda a sua história, especialmente nos momentos de dificuldade como os de pandemia que atravessamos, disse Belivaldo



Estiveram presentes no evento, além do presidente do Banese, Helom Oliveira; o ex-governador Gilton Garcia, filho do homenageado, e familiares; o secretário estadual Dernival Neto (Sead); Kaká Andrade, diretor-presidente do ITPS; o diretor de Créditos e Serviços do banco, Ademário Alves, dentre outras autoridades e representantes do banco.