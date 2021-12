Campanha de Natal do RioMar segue até 19 de dezembro

Campanha Natal Mágico dos Esquilos

Até 19 de dezembro, o cliente pode trocar notas fiscais em compras realizadas no RioMar Aracaju e levar para casa uma almofada conforto em formato de esquilo

Segue até o dia 19 de dezembro a campanha de final de ano do RioMar Aracaju ‘Natal Mágico dos Esquilos’. Inspirado na decoração natalina deste ano, o empreendimento brinda o cliente com uma linda almofada infantil ‘Esquilo Conforto’, que tem encantado crianças e adultos de todas as idades.

Para garantir o mimo superconfortável, basta realizar compras nas lojas físicas do empreendimento ou na plataforma digital riomararacajuonline.com.br. Mediante apresentação de notas fiscais que somem R$ 200 em compras + R$ 30, o cliente pode adquirir uma lembrança do Natal do RioMar pra lá de especial. A campanha é válida para compras efetuadas no período de 3 a 19 de dezembro.

As trocas podem ser realizadas no ponto de atendimento localizado no primeiro piso, ao lado da Central de Atendimento ao Cliente – CAC. O posto de trocas funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Todas as lojas do RioMar Aracaju estão participando da campanha, exceto bancos, lotérica, estacionamento e cinema. As notas com bebidas alcoólicas não valem, assim como cigarro e remédios. Para mais informações, confira o regulamento da promoção no site riomararacajuonline.com.br.

Da assessoria

Foto Thiago Melo